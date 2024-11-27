Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà The Pride, La Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Phân tích Insight khách hàng.

- Xây dựng ý tưởng quảng cáo, nội dung và order triến khai chương trình

- Triển khai chiến dịch quảng cáo trên các nên tảng: Facebook, Google, Tiktok,...

- Thống kê, phân tích các số liệu của quảng cáo để đưa giải pháp hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo.

- Thực hiện Báo cáo công việc định kỳ theo kế hoạch của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp/Chuyên môn

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH (Nếu có)

2. Kinh nghiệm làm việc

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc từ 3 tháng trở lên (Chưa có kinh nghiệm biết chỉnh sửa hình ảnh và video trên máy tính

3. Kĩ năng mềm

- Thao tác máy tính nhanh

- Kĩ năng giao tiếp

- Kĩ năng làm việc nhóm

4. Yêu cầu khác

- Photoshop, cắt ghép video cơ bản trên máy tính

- Ham học hỏi, cầu tiến; định hướng gắn bó lâu dài

5. Có lap top cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng:

- Thu nhập thụ động từ 10.000.000 – 30.000.000++++

- Lương cơ bản 5tr2-10M( theo năng lực)+ % Doanh số + Thưởng tối ưu chi phí, Thưởng sao, Thưởng Contest

2. Quyền lợi:

- Chỗ gửi xe free

- Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

- Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: quỹ liên hoan, sinh nhât hàng tháng, thăm hỏi ốm đau...

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy

- Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng,team building, Year and Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..

3. Thời gian làm việc:

- 8h20 - 17h30 (nghỉ trưa 11h50 - 13h30)

- Đăng kí nghỉ linh hoạt 5 ngày tùy chọn trong tháng

4. Môi trường làm việc và văn hóa:

- Văn phòng làm việc được thiết kế hiện đại, tạo không gian làm việc thoải mái

- Làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài. Luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự cầu tiến.

- Đồng nghiệp thuộc độ tuổi 9x trẻ trung, năng động chiếm tới 90%

- Được tham gia các hoạt động kết nối, học tập và chia sẻ cùng lãnh đạo doanh nghiệp: Đào tạo nội bộ, feedback và review nhân viên định kì.

- Đào tạo 7 văn hóa doanh nghiêp cho nhân viên mới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin