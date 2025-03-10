Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DHA AGENCY làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DHA AGENCY
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk:
- EcoCity
- Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột.,Đắk Lắk, Thành phố Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Sử dụng thành thạo các công cụ Thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa video cơ bản
Phân tích hiệu quả chiến dịch quảng cáo và báo cáo kết quả.
Chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao Đẳng chuyên ngành Marketing, Công nghệ thông tin hoặc ngành nghề liên quan.
Ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm( hoặc chập nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, có tinh thần học hỏi - sẽ được đào tạo )
Có kĩ năng Sale tốt là một lợi thế
Độ tuổi : Từ 21 -25
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DHA AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh và thưởng KPI theo hiệu suất công việc
( Thưởng KPI không giới hạn phụ thuộc vào năng lực )
Cơ hội đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn về Facebook ADS .
Môi trường GenZ làm việc năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG DHA AGENCY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
