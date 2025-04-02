Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Trái Cây Darlac Farms làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Trái Cây Darlac Farms
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty TNHH Trái Cây Darlac Farms

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Trái Cây Darlac Farms

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Ea Kar, Huyện Ea Kar

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai các chiến lược marketing phù hợp với sản phẩm và thị trường.
Quản lý và theo dõi ngân sách marketing.
Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và đề xuất các cải tiến.
Xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ
Nghiên cứu thị trường và các đối thủ cạnh tranh.
Tìm hiểu và nắm bắt thông tin về công nghệ sấy thăng hoa, tiếp cận nguồn khách hàng tiềm năng về lĩnh vực sấy thăng hoa.
Xây dựng các kênh phân phối ra thị trường quốc tế
Lên kế hoạch và kiểm soát hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông số.
Tiếp nhận và vận hành hệ thống quảng cáo facebook các kênh TMĐT khác.
Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh đơn giản.
Lập báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Tiếng anh giao tiếp cơ bản
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.
Nắm vững các kỹ năng xây dựng chiến lược marketing, lập kế hoạch marketing, triển khai và đánh giá hiệu quả chiến dịch.
Có khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo và trình bày hiệu quả.
Thành thạo các công cụ marketing online như Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads (hoặc các nền tảng tương tự).
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công Ty TNHH Trái Cây Darlac Farms Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trái Cây Darlac Farms

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Trái Cây Darlac Farms

Công Ty TNHH Trái Cây Darlac Farms

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô D5, Cụm Công Nghiệp Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

