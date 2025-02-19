Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nature Life làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 35 Triệu

Mức lương 7 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1 ngõ 172 Nguyễn Tuân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 35 Triệu

- Lên kế hoạch và tối ưu chạy quảng cáo chuyển đổi trên các nền tảng Facebook, Zalo, TikTok, Google.

- Lên ý tưởng chiến dịch quảng cáo

- Chỉnh sửa Video từ tư liệu thô do Công ty cung cấp.

- Theo dõi và tối ưu hoá chiến dịch quảng cáo.

- Phối hợp với Content, Design để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các nội dung cho sản phẩm.

- Sáng tạo nội dung, thiết kế, xây dựng Landingpage phù hợp định hướng sản phẩm.

Với Mức Lương 7 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết cách triển khai các chiến dịch trên các nền tảng MXH.

- Có kỹ năng về xử lý, cắt ghép video; Có tư duy tốt về xây dựng, thiết kế ý tưởng triển khai chiến dịch.

- Nhanh nhẹn, kỷ luật, có kỹ năng làm việc cá nhân và nhóm tốt.

- Có ý thức làm việc, văn hoá công sở và có khả năng chịu áp lực KPI.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nature Life Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7.000.000 up to 45.000.000.

- Thưởng Doanh thu up to 5%.

- Các mức lương cứng tăng theo Doanh thu chạy.

- Làm việc với đội ngũ kinh doanh có tỷ lệ chốt cao.

- Chạy sản phẩm Công ty có giấy chứng nhận, giấy tờ đầy đủ.

- Đội ngũ làm việc lâu năm có kinh nghiệm, chuyên môn.

- Được đào tạo trực tiếp từ cấp Quản lý có nhiều năm kinh nghiệm; Được cung cấp các khoá đào tạo chuyên môn liên quan.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ, năng động và sáng tạo.

- Được thưởng các ngày lễ Tết, đóng BHXH.

- Tham gia các hoạt động công ty như Tổ chức tiệc, du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nature Life

