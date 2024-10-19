Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2/2 Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty, tập trung vào các kênh online như website, mạng xã hội, SEO, Google Ads,... Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu. Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động Marketing Online: SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing,... Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing, báo cáo kết quả và đưa ra các đề xuất cải thiện. Hỗ trợ các hoạt động Marketing Offline. Tham gia các dự án Marketing của công ty, hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc triển khai các chiến dịch Marketing.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm. Nắm vững các kiến thức cơ bản về Marketing, SEO, Marketing Online. Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ Marketing Online như Google Analytics, Google Search Console, Facebook Ads Manager, ... Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung thu hút, phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM

