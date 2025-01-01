Giới thiệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp Giấy phép đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng ngày 03/11/2019 Mã số doanh nghiệp: 0314940734 Công ty công nghệ phần mềm, chuyên outsourcing cho Nhật Bản Nghề kinh doanh chính: - Xuất bản phần mềm.Chi tiết: Sản xuất, gia công phần mềm