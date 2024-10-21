Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần điện tử 179 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 80 đường Louis 11, Khu đô thị Louis Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên Google và Facebook. Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông cho công ty. Quản lý và phát triển các kênh truyền thông của công ty (website, fanpage, blog). Lên ý tưởng và sản xuất các ấn phẩm truyền thông (nội dung Facebook, Website, POSM, OOH, TVC, viral video, v.vv..) Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể. Tham gia xây dựng big idea, key visual, viết slogan, tagline, đưa ra các định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing. Phối hợp với các đối tác truyền thông để quảng bá thương hiệu. Quản lý ngân sách quảng cáo và báo cáo hiệu quả chiến dịch. Phân tích dữ liệu và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Có kinh nghiệm 2 năm chạy quảng cáo Google Ads, Facebook Ads. Kỹ năng phân tích, tư duy logic. Sử dụng thành thạo các công cụ quảng cáo và phân tích dữ liệu

Tại Công ty cổ phần điện tử 179 Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10 triệu đến 15 triệu/ tháng

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở và có nhiều cơ hội thăng tiến

- Hưởng đầy đủ chế độ nghỉ phép, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Thưởng các dip lễ lớn 30.4, 2.9, tết dương, tết âm

- Thưởng tháng 13, thưởng tết âm theo hiệu quả công việc.

- Du lịch hằng năm toàn công ty.

