Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Giáo Dục Boda Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 50D5B Vườn Đào, Phú Thượng, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing cho các khóa học

- Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, thiết kế hình ảnh, video các bài đăng quảng cáo) trên SNS của trung tâm

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch và báo cáo kết quả cho Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học hệ 4 năm trở lên (chấp nhận sinh viên đang đợi bằng)

- Có năng lực tiếng Hàn từ khá trở lên (kèm chứng chỉ)

- Sáng tạo, nhiệt tình và có khả năng làm việc nhóm

- Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ thiết kế như Canva, Photoshop

Điều kiện ưu tiên:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Truyền thông,...

- Có tiếng Anh cơ bản là một lợi thế

- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương: 10.000.000 - 20.000.000đ (đàm phán dựa trên kinh nghiệm và năng lực)

- Thời gian thử việc: 2 tháng, nhận 85% lương trong 2 tháng đầu

- Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước + nghỉ phép có lương 12 ngày/1 năm

- Đóng BHXH theo quy định của nhà nước

- Sau thời gian thử việc, có thể đàm phán lại tiền lương sau 6 tháng

- Chi trả các ưu đãi theo năng lực sau năm đầu tiên

- Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và tăng lương tùy theo năng lực

- Được đào tạo để nâng cao năng lực giao tiếp và kinh doanh trong môi trường năng động và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển

