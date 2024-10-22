Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Giáo Dục Boda Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Giáo Dục Boda Việt Nam
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 50D5B Vườn Đào, Phú Thượng, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing cho các khóa học
- Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, thiết kế hình ảnh, video các bài đăng quảng cáo) trên SNS của trung tâm
- Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch và báo cáo kết quả cho Giám đốc
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học hệ 4 năm trở lên (chấp nhận sinh viên đang đợi bằng)
- Có năng lực tiếng Hàn từ khá trở lên (kèm chứng chỉ)
- Sáng tạo, nhiệt tình và có khả năng làm việc nhóm
- Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ thiết kế như Canva, Photoshop
Điều kiện ưu tiên:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Truyền thông,...
- Có tiếng Anh cơ bản là một lợi thế
- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Tại Công ty TNHH Giáo Dục Boda Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 10.000.000 - 20.000.000đ (đàm phán dựa trên kinh nghiệm và năng lực)
- Thời gian thử việc: 2 tháng, nhận 85% lương trong 2 tháng đầu
- Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước + nghỉ phép có lương 12 ngày/1 năm
- Đóng BHXH theo quy định của nhà nước
- Sau thời gian thử việc, có thể đàm phán lại tiền lương sau 6 tháng
- Chi trả các ưu đãi theo năng lực sau năm đầu tiên
- Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và tăng lương tùy theo năng lực
- Được đào tạo để nâng cao năng lực giao tiếp và kinh doanh trong môi trường năng động và sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục Boda Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
