Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Cầu Vồng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

- Lập kế hoạch Marketing tổng thể và điều phối công tác triển khai/giám sát triển khai các hạng mục Marketing quảng bá sản phẩm thương hiệu trên facebook, website, tiktok, youtube....

- Tìm kiếm KH cho sản phẩm Công ty đang triển khai.

- Nắm bắt về các công cụ Digital Marketing Online.

- Lập kế hoạch Marketing phù hợp với hiện trạng của Công ty và đưa ra hướng phát triển chuyên môn trong thời gian tới.

- Quản lý hình ảnh thương hiệu công ty và sản phẩm

- Thực hiện các yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên. Độ tuổi: từ 22 – 40. Ưu tiên: Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Quyền Lợi Được Hưởng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển khả năng tư duy sáng tạo. Chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước. Được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

