Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Cầu Vồng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Cầu Vồng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch Marketing tổng thể và điều phối công tác triển khai/giám sát triển khai các hạng mục Marketing quảng bá sản phẩm thương hiệu trên facebook, website, tiktok, youtube....
- Tìm kiếm KH cho sản phẩm Công ty đang triển khai.
- Nắm bắt về các công cụ Digital Marketing Online.
- Lập kế hoạch Marketing phù hợp với hiện trạng của Công ty và đưa ra hướng phát triển chuyên môn trong thời gian tới.
- Quản lý hình ảnh thương hiệu công ty và sản phẩm
- Thực hiện các yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên. Độ tuổi: từ 22 – 40. Ưu tiên: Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên.
Độ tuổi: từ 22 – 40.
Ưu tiên: Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
Tại Công ty TNHH Cầu Vồng Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển khả năng tư duy sáng tạo. Chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước. Được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển khả năng tư duy sáng tạo.
Chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước.
Được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cầu Vồng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
