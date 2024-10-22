Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LICGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thu thập thông tin và nắm bắt tình hình thị trường, bao gồm đối tượng khách hàng, đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường và dịch vụ của công ty đang cung cấp.

- Tham gia hỗ trợ lên kế hoạch và thực thi các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Digital (Facebook, Google, Tiktok,..) để thu thập khách hàng tiềm năng quan tâm đến dịch vụ của công ty/khách hàng.

- Sáng tạo và đề xuất các ý tưởng mới để xây dựng hoạt động Marketing cho dịch vụ của khách hàng.

- Phối hợp làm việc với các bộ phận liên quan để triển khai thực hiện các hoạt động Marketing cho dịch vụ của công ty / khách hàng.

- Báo cáo đánh giá, phân tích kết quả các hoạt động Marketing hằng ngày, tuần, tháng

- Được vận hành riêng dự án hoặc quản lý dự án riêng với khách hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các ngành học liên quan đến Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quản trị kinh doanh,...

- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing

- Có khả năng SEO website là một lợi thế

- Đam mê và mong muốn gắn bó lâu dài với Marketing

- Năng động, nhiệt huyết và chủ động trong công việc

- Thích sáng tạo, năng nổ, bắt trend tốt.

- Có tinh thần học hỏi và tự học cao

- Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 thứ 2 đến 6 (Thứ 7 làm Online)

Tại CÔNG TY TNHH LICGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10,000,000đ - 15.000.000đ (thưởng dự án nếu có)

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao (Môi trường gen Z vui vẻ, hoà đồng)

- Được cọ xát với những dự án có quy mô lớn

- Được đào tạo các khoá học Marketing và kỹ năng mềm

- Lương tháng 13, xét duyệt tăng lương 6 tháng/lầnChế độ BHXH, BHYT theo quy định của luật lao động

- Có cơ hội đi du lịch hằng năm và hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LICGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin