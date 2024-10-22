Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VIVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Nam Cường - Đường Nguyễn Thanh Bình - La Khê - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Quản trị hệ thống kênh Youtube của công ty;

Chỉnh sửa video: Cắt, ghép, biên tập video, tạo ảnh thumbnail cho video;

Đăng tải video lên hệ thống kênh quản lý theo kế hoạch;

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và chọn từ khóa SEO cho kênh Youtube;

Phân tích các chỉ số quan trọng và đưa ra các nhận định, đánh giá giúp kênh phát triển;

Thu thập, phân tích, đánh giá các xu thế phát triển của nhóm chủ đề trên YouTube.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên biết về các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như: Canva, Capcut,PTS, Pr, Ae, ...

Yêu thích âm nhạc, khả năng sáng tạo tốt, yêu thích và muốn học hỏi về Youtube;

Có tư duy logic, tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt;

Chủ động tự nghiên cứu, học hỏi. Không ngại khó khăn, chăm chỉ, kiên trì;

Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan(1998-2003).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VIVI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm:7.000.000đ/ tháng + thưởng (10.000.000 - 30.000.000 đồng/tháng);( Lương cứng tăng theo thâm niên);

Thử việc 2 tháng: nhận 85% LCB;

Du lịch hằng năm(trong và ngoài nước)Teambuiding; liên hoan thường xuyên;

Thưởng doanh thu khi kênh phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Được đào tạo kiến thức về cách vận hành, làm việc của Youtube;

Thưởng lễ, tết theo Quy định của Công ty và Luật LĐ; Thưởng lương tháng 13;

Được tham gia BHXH theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VIVI

