Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 32TT4A , KĐT Văn Quán, Yến Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản trị page 3 page. Biên tập, kiểm duyệt nội dung, xuất bản các nội dung trên các kênh: Meta (Facebook), Youtube, Tiktok; viết bài SEO Lập và thực hiện các chiến dịch MKT; Lập kế hoạch, Thực hiện các chiến dịch Quảng cáo facebook ads, google ads; Báo cáo tiến độ làm việc cho ban lãnh đạo công ty, và các công việc khách theo sự phân công của ban quản lý.
Quản trị page 3 page.
Biên tập, kiểm duyệt nội dung, xuất bản các nội dung trên các kênh: Meta (Facebook), Youtube, Tiktok; viết bài SEO
Lập và thực hiện các chiến dịch MKT;
Lập kế hoạch, Thực hiện các chiến dịch Quảng cáo facebook ads, google ads;
Báo cáo tiến độ làm việc cho ban lãnh đạo công ty, và các công việc khách theo sự phân công của ban quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ham học hỏi, tư duy tốt, biết Design là một lợi thế Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Marketing Ưu tiên tốt nghiệp các ngành truyền thông, marketing. Tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm cao, làm việc theo nhóm và độc lập.
Ham học hỏi, tư duy tốt, biết Design là một lợi thế
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Marketing
Ưu tiên tốt nghiệp các ngành truyền thông, marketing.
Tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm cao, làm việc theo nhóm và độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr/tháng Thưởng lương thứ 13, Thưởng các dịp lễ Xét tăng lương định kì Du lịch hàng năm Cơ hội thăng chức lên phó phòng trong 3-6 tháng.
Mức lương: 10-15tr/tháng
Thưởng lương thứ 13, Thưởng các dịp lễ
Xét tăng lương định kì
Du lịch hàng năm
Cơ hội thăng chức lên phó phòng trong 3-6 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B40-TT6, khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

