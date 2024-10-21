Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
- Hà Nội: 32TT4A , KĐT Văn Quán, Yến Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản trị page 3 page.
Biên tập, kiểm duyệt nội dung, xuất bản các nội dung trên các kênh: Meta (Facebook), Youtube, Tiktok; viết bài SEO
Lập và thực hiện các chiến dịch MKT;
Lập kế hoạch, Thực hiện các chiến dịch Quảng cáo facebook ads, google ads;
Báo cáo tiến độ làm việc cho ban lãnh đạo công ty, và các công việc khách theo sự phân công của ban quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ham học hỏi, tư duy tốt, biết Design là một lợi thế
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Marketing
Ưu tiên tốt nghiệp các ngành truyền thông, marketing.
Tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm cao, làm việc theo nhóm và độc lập.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10-15tr/tháng
Thưởng lương thứ 13, Thưởng các dịp lễ
Xét tăng lương định kì
Du lịch hàng năm
Cơ hội thăng chức lên phó phòng trong 3-6 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
