Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32TT4A , KĐT Văn Quán, Yến Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản trị page 3 page. Biên tập, kiểm duyệt nội dung, xuất bản các nội dung trên các kênh: Meta (Facebook), Youtube, Tiktok; viết bài SEO Lập và thực hiện các chiến dịch MKT; Lập kế hoạch, Thực hiện các chiến dịch Quảng cáo facebook ads, google ads; Báo cáo tiến độ làm việc cho ban lãnh đạo công ty, và các công việc khách theo sự phân công của ban quản lý.

Quản trị page 3 page.

Biên tập, kiểm duyệt nội dung, xuất bản các nội dung trên các kênh: Meta (Facebook), Youtube, Tiktok; viết bài SEO

Lập và thực hiện các chiến dịch MKT;

Lập kế hoạch, Thực hiện các chiến dịch Quảng cáo facebook ads, google ads;

Báo cáo tiến độ làm việc cho ban lãnh đạo công ty, và các công việc khách theo sự phân công của ban quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ham học hỏi, tư duy tốt, biết Design là một lợi thế Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Marketing Ưu tiên tốt nghiệp các ngành truyền thông, marketing. Tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm cao, làm việc theo nhóm và độc lập.

Ham học hỏi, tư duy tốt, biết Design là một lợi thế

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Marketing

Ưu tiên tốt nghiệp các ngành truyền thông, marketing.

Tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm cao, làm việc theo nhóm và độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr/tháng Thưởng lương thứ 13, Thưởng các dịp lễ Xét tăng lương định kì Du lịch hàng năm Cơ hội thăng chức lên phó phòng trong 3-6 tháng.

Mức lương: 10-15tr/tháng

Thưởng lương thứ 13, Thưởng các dịp lễ

Xét tăng lương định kì

Du lịch hàng năm

Cơ hội thăng chức lên phó phòng trong 3-6 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin