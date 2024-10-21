Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần giáo dục thông minh Aces làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần giáo dục thông minh Aces
- Hà Nội: LK17, TT02, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu thị trường, đối thủ, nhu cầu khách hàng
Lập chiến dịch Marketing cho sản phẩm bằng các kênh quảng cáo mạng xã hội như: Facebook, Google, (Chủ yếu là Facebook ads)
Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng Media);
Triển khai, quản lý các chiến dịch Facebook Ads, tiktok Ads
Quản lí hệ thống tài khoản quảng cáo, quản lí dòng tiền, đảm bảo tính liên tục của quảng cáo Facebook Ads
Theo dõi và tối ưu chiến dịch, tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch.
Phối hợp với các bộ phận khác khi có yêu cầu
Nghiên cứu thị trường, đối thủ, nhu cầu khách hàng
Lập chiến dịch Marketing cho sản phẩm bằng các kênh quảng cáo mạng xã hội như: Facebook, Google, (Chủ yếu là Facebook ads)
Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng Media);
Triển khai, quản lý các chiến dịch Facebook Ads, tiktok Ads
Quản lí hệ thống tài khoản quảng cáo, quản lí dòng tiền, đảm bảo tính liên tục của quảng cáo Facebook Ads
Theo dõi và tối ưu chiến dịch, tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch.
Phối hợp với các bộ phận khác khi có yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 năm kinh nghiệm chạy ads, digital marketing, marketing là 1 lợi thế
Tinh thần ham học hỏi, thái độ cầu thị.
Có tư duy phân tích người dùng
Tại Công ty cổ phần giáo dục thông minh Aces Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10M - 15M + KPI
Cơ hội thăng tiến lên làm leader;
Thu nhập theo năng lực, kinh nghiệm và khát vọng thăng tiến;
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch, team building....
Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục thông minh Aces
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI