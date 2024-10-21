Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần giáo dục thông minh Aces làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK17, TT02, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường, đối thủ, nhu cầu khách hàng Lập chiến dịch Marketing cho sản phẩm bằng các kênh quảng cáo mạng xã hội như: Facebook, Google, (Chủ yếu là Facebook ads) Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng Media); Triển khai, quản lý các chiến dịch Facebook Ads, tiktok Ads Quản lí hệ thống tài khoản quảng cáo, quản lí dòng tiền, đảm bảo tính liên tục của quảng cáo Facebook Ads Theo dõi và tối ưu chiến dịch, tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch. Phối hợp với các bộ phận khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm chạy ads, digital marketing, marketing là 1 lợi thế Tinh thần ham học hỏi, thái độ cầu thị. Có tư duy phân tích người dùng

Tại Công ty cổ phần giáo dục thông minh Aces Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10M - 15M + KPI Cơ hội thăng tiến lên làm leader; Thu nhập theo năng lực, kinh nghiệm và khát vọng thăng tiến; Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch, team building.... Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục thông minh Aces

