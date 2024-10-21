Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Diamond Flower 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng nội dung:
+ Nghiên cứu về các chủ đề liên quan đến lĩnh vực quản trị, tài chính, đầu tư, đào tạo.... để phát triển nội dung gốc, xác định nhu cầu của người dùng và đề xuất nội dung mới để giải quyết các khoảng trống trong nội dung hiện tại của công ty.
+ Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể, đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.
+ Xây dựng, phát triển, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, hình thức thể hiện...) trên các nền tảng truyền thông.
+ Xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo các chiến dịch.
+ Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
- Marketing & Truyền thông:
+ Quản trị nội dung website, facebook, zalo, youtube, group facebook, tiktok... của Công ty.
+ Lên kế hoạch và triển khai tổ chức các sự kiện nội bộ: Hoạt động nội bộ, hoạt động tập thể, chương trình định kỳ...
+ Lên kế hoạch và triển khai tổ chức các sự kiện tổ chức dành cho khách hàng, đối tác theo hình thức online hoặc offline.
+ Lên kế hoạch và thực hiện ý tưởng sáng tạo, thực hiện phát triển cộng đồng về tài chính, doanh nghiệp... của công ty.
+ Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.
- Thực hiện 1 số công việc khác theo phân công của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức kinh nghiệm
1. Bằng cấp: Đại học
2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên đã có nền tảng xây dựng nội dung trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ đào tạo, tư vấn tài chính - kế toán - kiểm toán
3. Ngoại ngữ: Thành thạo 4 kỹ năng là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên ở tất cả các lĩnh vực: Tài chính, Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro, Định giá, Ngân hàng, Bảo hiểm, Nhân sự...;
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cởi mở, tạo điều kiện để nhân sự phát triển điểm mạnh, cải thiện điểm yếu;
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: Team building, thưởng nhân dịp lễ, tết... và các chế độ theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN...;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

