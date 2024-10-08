Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thùy Dương Aesthetically Yours làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thùy Dương Aesthetically Yours
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Thùy Dương Aesthetically Yours

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Thùy Dương Aesthetically Yours

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 24 Ngõ 31 Đường Kim Mã, Phường Kim Mã, Ba Đình _ Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tiến hành nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để tìm ra câu trả lời cho các yêu cầu, thói quen và xu hướng của khách hàng mục tiêu. Sáng tạo nội dung hấp dẫn, bao gồm ấn phẩm Marketing, tư liệu bán hàng, bài đăng, nội dung trên mạng xã hội và video sản phẩm, làm nổi bật các tính năng và lợi ích của sản phẩm. Quản lý các trang mạng xã hội trên các nền tảng: Facebook, Tiktok, Instagram. Thảo luận, làm việc nhóm và xây dựng ý tưởng cho các chiến dịch marketing. Tổ chức các sự kiên online & offline hàng tháng, hạn chế tối đa các rủi ro trong quá trình tổ chức. Trực tiếp triển khai và phối hợp với các phòng ban liên quan cùng tổ chức. Phối hợp với bộ phận khác để gia tăng độ nhận diện thương hiệu và thực hiện các hoạt động marketing được phân . Lập kế hoạch và triển khai các sáng kiến để tiếp cận khách hàng mục tiêu thông qua kênh truyền thông thích hợp như mạng xã hội, email, truyền hình, v.v. Đảm nhận các nhiệm vụ độc lập trong kế hoạch marketing được phân công.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng và trình độ cần thiết - Thành công đã được chứng minh trong việc phát triển các kế hoạch và chiến dịch tiếp thị - Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói - Kỹ năng quản lý dự án, đa nhiệm và ra quyết định mạnh mẽ - Đầu óc tiếp thị dựa trên số liệu với con mắt sáng tạo - Tiếng Anh tối thiểu bằng B1 hoặc tương đương
Kỹ năng và trình độ ưu tiên - Bằng cử nhân (hoặc tương đương) về Marketing, Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan - 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực . - Có khả năng thiết kế, biên tập nội dung video là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Thùy Dương Aesthetically Yours Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực. Cơ hội xây dựng đội nhóm, xây dựng hệ thống, phát triển sự nghiệp chuyên sâu trong ngành mỹ phẩm cao cấp. Thưởng hiệu suất và chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động.
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.
Cơ hội xây dựng đội nhóm, xây dựng hệ thống, phát triển sự nghiệp chuyên sâu trong ngành mỹ phẩm cao cấp.
Thưởng hiệu suất và chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thùy Dương Aesthetically Yours

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thùy Dương Aesthetically Yours

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 290/23 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

