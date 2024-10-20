Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 212 - 214 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Thực hiện triển khai các chiến dịch chạy quảng cáo trên Kênh bán hàng phụ trách Xây dựng và quản lý chiến dịch quảng cáo Phân tích thị trường, liên tục cập nhất các xu hướng mới của Marketing trong và ngoài nước, lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chiến dịch quảng cáo Theo dõi, quản lý chi phí và tối ưu hóa quá trình thực hiện các chiến dịch quảng cáo Tổng hợp, phân tích báo cáo: Đo lường và báo cáo hiệu quả của chiến dịch Thực hiện triển khai các nội dung marketing khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, ưu tiên các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông,... Có định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế Am hiểu cơ bản về nền tảng tiktok, facebook. Có thể chạy Ads một trong những module sau: Ads Video , Ads Landipage, Ads Livestream, Affiliate (video, Live) Có kinh nghiệm chạy Ads trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, TPCN,... là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 7.000.000 -15.000.000 đồng/tháng Thời gian thử việc 1 tuần Phụ cấp tiền ăn + tiền xe Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY

