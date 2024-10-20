Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY
- Hà Nội: 212
- 214 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Thực hiện triển khai các chiến dịch chạy quảng cáo trên Kênh bán hàng phụ trách
Xây dựng và quản lý chiến dịch quảng cáo
Phân tích thị trường, liên tục cập nhất các xu hướng mới của Marketing trong và ngoài nước, lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chiến dịch quảng cáo
Theo dõi, quản lý chi phí và tối ưu hóa quá trình thực hiện các chiến dịch quảng cáo
Tổng hợp, phân tích báo cáo: Đo lường và báo cáo hiệu quả của chiến dịch
Thực hiện triển khai các nội dung marketing khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, ưu tiên các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông,...
Có định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế
Am hiểu cơ bản về nền tảng tiktok, facebook. Có thể chạy Ads một trong những module sau: Ads Video , Ads Landipage, Ads Livestream, Affiliate (video, Live)
Có kinh nghiệm chạy Ads trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, TPCN,... là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng: 7.000.000 -15.000.000 đồng/tháng
Thời gian thử việc 1 tuần
Phụ cấp tiền ăn + tiền xe
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
