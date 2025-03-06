Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Truyền Thông Và Sự Kiện Trúc Xanh làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Sự Kiện Trúc Xanh
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Sự Kiện Trúc Xanh

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Và Sự Kiện Trúc Xanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- 155 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập và quản lý kế hoạch tổ chức sự kiện theo JOB/DỰ ÁN
• Nghiên cứu và triển khai các gói sự kiện phục vụ thương mại thúc đẩy kinh doanh dịch vụ cho khối khách hàng trong và ngoài ngành Dầu Khí.
• Quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả team Tổ chức sự kiện.
• Lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng nhân viên tổ chức sự kiện trong quá trình triển khai.
• Lên ý tưởng/concept chương trình của từng sự kiện
• Tìm kiếm, lựa chọn các đối tác/Agency cung cấp các dịch vụ phục vụ.
• Thực hiện thanh toán theo đúng cam kết và quy định của Công ty với đối tác/Agency sau event.
• Trực tiếp điều phối, giám sát và chỉ đạo các sự kiện của công ty, đảm bảo các công việc trước, trong và sau các sự kiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
• Lập chương trình chăm sóc khách hàng/mở rộng tệp khách hàng cho công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu kinh nghiệm từ 5 năm. Ưu tiên ứng viên mạnh về truyền thông có kinh nghiệm tổ chức sự kiện trong lĩnh vực dầu khí, Công nghiệp bất động sản, nghỉ dưỡng, F&B,…
• Ưu tiên ứng viên đã tham gia các khóa đào tạo về MC, Tổ chức sự kiện & có năng khiếu nghệ thuật.
• Ngoại hình ưa nhìn, khả năng tổ chức và hoạt náo tốt.
• Nhiệt tình, năng lượng và tinh thần trách nhiệm cao.
• Bằng cấp: Đại học
• Độ tuổi: 27 – 35
• Lương thỏa thuận: Trao đổi sau khi phỏng vấn và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc.

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Và Sự Kiện Trúc Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương tháng 13; Thưởng hiệu quả công việc; Thưởng hiệu quả công việc; Chế độ BHXH; Nghỉ phép hằng năm; Đánh giá và điều chỉnh lương hằng năm; Trang thiết bị.
• Quà sinh nhật, quà các ngày lễ trong năm phù hợp.
• Phụ cấp cơm trưa.
• Sự kiện nội bộ, Team Building công ty, Year End Party…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Và Sự Kiện Trúc Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Sự Kiện Trúc Xanh

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Sự Kiện Trúc Xanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 609 - Tầng 6 Toà Nhà VCCI, 155 Nguyễn Thái Học , Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

