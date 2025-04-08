Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế TANIKA làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: 178 Trương Tấn Bửu, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết kế hình ảnh, video, viết content

Truyền thông, quảng bá thương hiệu sản phẩm, xây dựng cộng đồng

Xây dựng và quản lý nội dung trên các nền tảng: Fanpage, facebook, web, tiktok, youtube, Google, SEO, SEM .. v.v

Lên kế hoạch, triển khai, tối ưu hóa chi phí chạy Quảng cáo marketing

Phân tích và báo cáo các chiến dịch marketing

Có hiểu biết về các dịch vụ quảng cáo online, nghiên cứu thị trường

Có khả năng lên kế hoạch, triển khai và thực hiện các dự án, sự kiện(online và offline) cho trung tâm dựa trên hoạt động cả năm là 1 lợi thế

Tư vấn, giới thiệu khóa học, các dịch vụ của Trung tâm đến khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, yêu nghề, tận tâm

Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở các cơ sở giáo dục: công ty Du học hoặc Trung tâm Ngoại ngữ, …vv

Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế TANIKA Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường giáo dục, năng động, thời gian làm việc linh động

Được hưởng các chế độ BHXH - BHYT, nghỉ phép, thưởng... theo quy định của Luật lao động.

Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và ngôn ngữ với các giáo viên

Tham gia hoạt động, team building hàng năm

Đồng nghiệp: Thân thiện, hoà đồng, sẵn sàng giúp đỡ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế TANIKA

