Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế TANIKA làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế TANIKA
- Bà Rịa Vũng Tàu: 178 Trương Tấn Bửu, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu, TP Bà Rịa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thiết kế hình ảnh, video, viết content
Truyền thông, quảng bá thương hiệu sản phẩm, xây dựng cộng đồng
Xây dựng và quản lý nội dung trên các nền tảng: Fanpage, facebook, web, tiktok, youtube, Google, SEO, SEM .. v.v
Lên kế hoạch, triển khai, tối ưu hóa chi phí chạy Quảng cáo marketing
Phân tích và báo cáo các chiến dịch marketing
Có hiểu biết về các dịch vụ quảng cáo online, nghiên cứu thị trường
Có khả năng lên kế hoạch, triển khai và thực hiện các dự án, sự kiện(online và offline) cho trung tâm dựa trên hoạt động cả năm là 1 lợi thế
Tư vấn, giới thiệu khóa học, các dịch vụ của Trung tâm đến khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở các cơ sở giáo dục: công ty Du học hoặc Trung tâm Ngoại ngữ, …vv
Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế TANIKA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ BHXH - BHYT, nghỉ phép, thưởng... theo quy định của Luật lao động.
Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và ngôn ngữ với các giáo viên
Tham gia hoạt động, team building hàng năm
Đồng nghiệp: Thân thiện, hoà đồng, sẵn sàng giúp đỡ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế TANIKA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI