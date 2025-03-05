Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Comacpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần Comacpro
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toà nhà ACCI, Số 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ chạy quảng cáo, seeding, tăng tương tác trên các nền tảng online Facebook và Zalo.
Tham gia xây dựng và phát triển cộng đồng khách hàng tiềm năng.
Báo cáo kết quả công việc theo KPI hàng tuần.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 1, 2, 3 yêu thích Marketing.
Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo,...).
Chủ động, trách nhiệm trong công việc, làm việc theo KPI.
Có laptop, điện thoại và kết nối internet ổn định.
Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo,...).
Chủ động, trách nhiệm trong công việc, làm việc theo KPI.
Có laptop, điện thoại và kết nối internet ổn định.
Tại Công ty cổ phần Comacpro Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : lương 700.000 vnđ / tháng + thưởng theo chính sách CTV.
Được đào tạo kỹ năng Digital Marketing từ đội ngũ chuyên môn.
Làm việc linh hoạt, không gò bó thời gian, có thể làm online.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu làm tốt.
Được đào tạo kỹ năng Digital Marketing từ đội ngũ chuyên môn.
Làm việc linh hoạt, không gò bó thời gian, có thể làm online.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu làm tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Comacpro
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI