Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Comacpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà ACCI, Số 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ chạy quảng cáo, seeding, tăng tương tác trên các nền tảng online Facebook và Zalo.

Tham gia xây dựng và phát triển cộng đồng khách hàng tiềm năng.

Báo cáo kết quả công việc theo KPI hàng tuần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 1, 2, 3 yêu thích Marketing.

Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo,...).

Chủ động, trách nhiệm trong công việc, làm việc theo KPI.

Có laptop, điện thoại và kết nối internet ổn định.

Tại Công ty cổ phần Comacpro Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : lương 700.000 vnđ / tháng + thưởng theo chính sách CTV.

Được đào tạo kỹ năng Digital Marketing từ đội ngũ chuyên môn.

Làm việc linh hoạt, không gò bó thời gian, có thể làm online.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu làm tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Comacpro

