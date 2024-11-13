Tuyển Photographer/Video Editor Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản CRV Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản CRV Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản CRV Pro Company

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản CRV Pro Company

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tập đoàn Hoàng Huy

- Số 183 Phố Bà Triệu

- Phường Lê Đại Hành

- Quận Hai Bà Trưng

- Thành phố Hà Nội., Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện Quay - Dựng, chụp ảnh và chỉnh sửa hậu kỳ các dạng hình ảnh, video clip truyền thông, quảng cáo về sản phẩm đăng trên các nền tảng Facebook, Youtube, Google, Tiktok,...
Phối hợp cùng Thiết kế và Sáng tạo xây dựng hình ảnh, nội dung, hiệu ứng cho video.
Phối hợp với team thảo luận nội dung kịch bản, ý tưởng cho sản phẩm video.
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.
Tìm tư liệu phối hợp cùng team content và tổng hợp các clip có sẵn để hoàn thiện ý tưởng Quảng cáo
Đề xuất ý tưởng sáng tạo về nội dung và hình thức video, cập nhật xu hướng mới
Lưu trữ tư liệu video, hình ảnh một cách có hệ thống để sử dụng lâu dài.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất video trên các nền tảng Digital, tối thiểu 1 năm
Kỹ năng sử dụng công cụ photoshop, AI, Aftereffect
Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý công việc.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thiết kế các dự án bất động sản, xe ô tô
Nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc
Năng động, giao tiếp tốt, hòa đồng, có thái độ tích cực và nghiêm túc trong công việc.
Giới tính: Nam/Nữ

Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản CRV Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Thưởng doanh số, thưởng vượt chỉ tiêu
Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản CRV Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản CRV Pro Company

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản CRV Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 183 phố Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

