Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 9 Triệu

Thực hiện các đề xuất mua sắm định kỳ của các phòng ban.

Phối hợp với bộ phận Tài chính – Kế toán thực hiện theo kế hoạch được giao và lên dự trù kinh phí cho các đợt mua sắm

Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, lấy báo giá so sánh để lên đơn đặt hàng hoặc thực hiện hợp đồng

Thực hiện mua sắm các tài sản, thiết bị hay đồ dùng, nhu yếu phẩm, thực phẩm, công cụ dụng cụ, tài sản theo quy trình.

Nhận hàng và kiểm đếm, kiểm tra chất lượng hàng hóa cùng các bộ phận đề xuất, hoặc NV kho (nếu có).

nếu có

Thực hiện các thủ tục thanh toán đúng quy trình, theo dõi công nợ và xử lý vấn đề phát sinh với Nhà cung cấp.

Lên kế hoạch mua sắm lớn đầu mỗi năm hoặc quý và dự trù kinh phí trình BGĐ phê duyệt.

Thực hiện đánh giá nhà cung cấp truyền thống theo định kỳ, tiến hành tái ký hợp đồng đúng thời hạn hoặc tìm NCC thay thế.

Lưu trữ, sắp xếp thông tin công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan công tác mua sắm.