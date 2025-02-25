Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH Mimosa Technology
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty TNHH Mimosa Technology

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Mimosa Technology

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 137A THÁNH MẪU, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện các đề xuất mua sắm định kỳ của các phòng ban.
Phối hợp với bộ phận Tài chính – Kế toán thực hiện theo kế hoạch được giao và lên dự trù kinh phí cho các đợt mua sắm
Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, lấy báo giá so sánh để lên đơn đặt hàng hoặc thực hiện hợp đồng
Thực hiện mua sắm các tài sản, thiết bị hay đồ dùng, nhu yếu phẩm, thực phẩm, công cụ dụng cụ, tài sản theo quy trình.
Nhận hàng và kiểm đếm, kiểm tra chất lượng hàng hóa cùng các bộ phận đề xuất, hoặc NV kho (nếu có).
nếu có
Thực hiện các thủ tục thanh toán đúng quy trình, theo dõi công nợ và xử lý vấn đề phát sinh với Nhà cung cấp.
Lên kế hoạch mua sắm lớn đầu mỗi năm hoặc quý và dự trù kinh phí trình BGĐ phê duyệt.
Thực hiện đánh giá nhà cung cấp truyền thống theo định kỳ, tiến hành tái ký hợp đồng đúng thời hạn hoặc tìm NCC thay thế.
Lưu trữ, sắp xếp thông tin công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan công tác mua sắm.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng trở lên chuyên ngành Logistic, kế toán, kinh doanh quốc tế... hoặc ngành nghề liên quan
Kinh nghiệm 1 năm trở lên vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Đà Lạt

Tại Công ty TNHH Mimosa Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn
Môi trường làm việc năng động
Chế độ phúc lợi dành cho nhân viên như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm...đầy đủ theo quy định hiện hành.
Thời gian làm việc 44h/tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mimosa Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Mimosa Technology

Công ty TNHH Mimosa Technology

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng I005, Khu CNPM, Đường nội bộ ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P Linh Trung, Q Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

