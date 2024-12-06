Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH BIOENERGY GIA HÒA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: 226/4, Ấp Tân Định, Xã Tân Thành, Lai Vung, Huyện Lai Vung

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Quản lý mua hàng:

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu mua sắm hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nước và quốc tế.

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

Đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng và triển khai đặt hàng.

Giám sát tiến độ:Theo dõi tiến trình thực hiện đơn hàng, đảm bảo đúng chất lượng và thời gian yêu cầu.

Hồ sơ và thanh toán:Chuẩn bị đầy đủ chứng từ, hồ sơ liên quan đến quá trình mua hàng và thanh toán.

Bàn giao & nghiệm thu: Phối hợp nghiệm thu và bàn giao hàng hóa đến các đơn vị yêu cầu, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn đề ra.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng trở lên các chuyên ngành về kinh tế/ngoại thương hoặc tương đương.

Có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng thiết bị kỹ thuật, cơ khí, thi công xây dựng.

Tại CÔNG TY TNHH BIOENERGY GIA HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 14 triệu/ tháng (thoả thuận theo năng lực)

Cấp phát trang thiết bị đầy đủ hỗ trợ công việc.

Tham gia du lịch, teambuilding hàng năm, các hoạt động văn hóa truyền thông Công ty.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHYT, BHLĐ, BHXH....

Chế độ mừng sinh nhật, hiếu hỉ, lễ 30/4, Quốc Khánh, 8/3, 20/10, Trung Thu, v.v.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIOENERGY GIA HÒA

