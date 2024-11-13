Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tháp A Golden palace, 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Đáp ứng nguồn cung

Tìm kiếm các nguồn cung cấp mới. Duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với nhà cung cấp cũ của công ty

Thực hiện việc khảo sát thị trường và đánh giá nhà cung cấp theo đúng định kỳ và theo sự điều phối của trưởng bộ phận. Cập nhập thông tin, giá cả thị trường cho trưởng bộ phận

Thực hiện đơn mua hàng

Tiếp nhận, phân tích yêu cầu mua hàng từ bộ phận có nhu cầu của tập đoàn và theo sự điều phối của trưởng ban

Tìm kiếm, đàm phán giá với các nhà cung cấp, đàm phán các điều kiện và các điều khoản của hợp đồng ký kết

Lên phương án, lập, kiểm soát và trình ký hợp đồng mua bán

Thực hiện các thủ tục thanh toán, mở LC/thanh toán LC tương ứng đối với các đơn hàng nhập khẩu/nội địa

Theo dõi tiến độ thanh toán và công nợ của từng đơn hàng

Làm việc với các đơn vị logistic, forwarder để book tàu, kéo hàng hóa về kho theo yêu cầu cụ thể của từng đơn hàng

Kiểm soát chất lượng hàng hóa

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Nữ giới. Ngoại hình ưa nhìn. Sinh năm từ 1995 - 2000

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngoại thương, Ngoại ngữ, Kinh tế... hoặc các chuyên ngành liên quan khác

Tiếng Trung hoặc tiếng Nhật giao tiếp tốt

Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt.

Khả năng chịu áp lực; Nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công việc;

Có thể đi công tác ngắn hoặc dài ngày theo yêu cầu công việc

Du lịch, Teambuilding hàng năm.

Được đào tạo các nghiệp vụ công việc mua hàng

Thưởng KPI, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.

Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.

Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật

