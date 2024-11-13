Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
- Hà Nội: Tầng 3, Tháp A Golden palace, 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Đáp ứng nguồn cung
Tìm kiếm các nguồn cung cấp mới. Duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với nhà cung cấp cũ của công ty
Thực hiện việc khảo sát thị trường và đánh giá nhà cung cấp theo đúng định kỳ và theo sự điều phối của trưởng bộ phận. Cập nhập thông tin, giá cả thị trường cho trưởng bộ phận
Thực hiện đơn mua hàng
Tiếp nhận, phân tích yêu cầu mua hàng từ bộ phận có nhu cầu của tập đoàn và theo sự điều phối của trưởng ban
Tìm kiếm, đàm phán giá với các nhà cung cấp, đàm phán các điều kiện và các điều khoản của hợp đồng ký kết
Lên phương án, lập, kiểm soát và trình ký hợp đồng mua bán
Thực hiện các thủ tục thanh toán, mở LC/thanh toán LC tương ứng đối với các đơn hàng nhập khẩu/nội địa
Theo dõi tiến độ thanh toán và công nợ của từng đơn hàng
Làm việc với các đơn vị logistic, forwarder để book tàu, kéo hàng hóa về kho theo yêu cầu cụ thể của từng đơn hàng
Kiểm soát chất lượng hàng hóa
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngoại thương, Ngoại ngữ, Kinh tế... hoặc các chuyên ngành liên quan khác
Tiếng Trung hoặc tiếng Nhật giao tiếp tốt
Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt.
Khả năng chịu áp lực; Nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công việc;
Có thể đi công tác ngắn hoặc dài ngày theo yêu cầu công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo các nghiệp vụ công việc mua hàng
Thưởng KPI, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.
Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.
Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
