Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 55 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNO VIỆT NAM
Mức lương
4 - 55 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ecohome 3 Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 4 - 55 Triệu
Thực hiện pha chế đồ uống theo yêu cầu của khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Đảm bảo vận hành, vệ sinh quầy bar trong ca
Chịu trách nhiệm đặt hàng, kiểm kho nguyên liệu
Với Mức Lương 4 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đủ 18t trở lên. Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 20k - 27k theo kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNO VIỆT NAM
