Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 55 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Pha chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNO VIỆT NAM

Mức lương
4 - 55 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ecohome 3 Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 4 - 55 Triệu

Thực hiện pha chế đồ uống theo yêu cầu của khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Đảm bảo vận hành, vệ sinh quầy bar trong ca
Chịu trách nhiệm đặt hàng, kiểm kho nguyên liệu

Với Mức Lương 4 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đủ 18t trở lên. Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng với vị trí tương đương
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm với cf máy
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, thái độ tốt
Làm được các ngày cuối tuần và các ngày lễ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20k - 27k theo kinh nghiệm
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo
Cơ hội phát triển lên các vị trí trưởng ca, quản lý
Tham gia các buổi workshop, đào tạo kỹ năng pha chế
Chế độ đãi ngộ đầy đủ: bảo hiểm, nghỉ lễ, phép năm
Đồ uống free mỗi ngày!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: ĐÔNG NGẠC - BẮC TỪ LIÊM - HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

