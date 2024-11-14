Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 55 Triệu

Mức lương 4 - 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ecohome 3 Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm

Thực hiện pha chế đồ uống theo yêu cầu của khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Đảm bảo vận hành, vệ sinh quầy bar trong ca

Chịu trách nhiệm đặt hàng, kiểm kho nguyên liệu

Đủ 18t trở lên. Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm từ 6 tháng với vị trí tương đương

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm với cf máy

Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, thái độ tốt

Làm được các ngày cuối tuần và các ngày lễ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20k - 27k theo kinh nghiệm

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo

Cơ hội phát triển lên các vị trí trưởng ca, quản lý

Tham gia các buổi workshop, đào tạo kỹ năng pha chế

Chế độ đãi ngộ đầy đủ: bảo hiểm, nghỉ lễ, phép năm

Đồ uống free mỗi ngày!

