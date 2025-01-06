Tuyển Pha chế Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - The Manor - Hà Nội Mễ Trì, Từ Liêm - 17T5 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

• Chịu trách nhiệm pha chế đồ uống và phục vụ đồ uống theo yêu cầu của khách

• Set up khu vực quầy Bar

• Kiểm kê hàng hóa thuộc phạm vi quầy Bar

• Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc...

Thời gian làm việc

• Xoay ca 6h-15h và 14h-23h (PB Hồ Tây, PB Mỹ Đình, PB Trung Hòa)

• Ứng viên làm việc tại cửa hàng:

+ Paris Baguette The Manor Mỹ Đình (tuyển gấp)

+ Paris Baguette Trung Hòa

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu.

- Ưu tiên các ứng viên có thể làm full-time xoay ca.

- Chịu khó, trung thực.

- Ngoại hình ưa nhìn

- Yêu thích công việc dịch vụ khách hàng.

- Có tinh thần học hỏi và cầu tiến cao.

Lưu ý: Việc bạn nộp hồ sơ xin việc tại Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam đồng nghĩa bạn đã đồng ý cho công ty TNHH Paris Baguette Việt nam sử dụng các thông tin cá nhân được thể hiện trong hồ sơ xin việc để phục vụ cho Quy trình tuyển dụng và làm việc tại Công ty Paris Baguette Việt Nam.

Tại Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 6 triệu trở lên

- Thời gian làm việc 6 ngày / tuần

- Thử việc nhận 100% lương

- Ngày nghỉ năm: 12 ngày phép / năm , các ngày phép phúc lợi khác

- Chế độ phúc lợi tốt (sinh nhật, hiếu / hỉ, picnic, khám sức khỏe định kỳ...),

- Đào tạo các kĩ năng bán hàng, pha chế, làm bánh

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện

- Được đóng các loại bảo hiểm: BHYT, BHXH...sau 1 tháng thử việc

- Được xem xét tăng lương 6 tháng / lần

- Thăng chức lên trưởng nhóm hoặc quản lý cho các bạn có năng lực và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam

