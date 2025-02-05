Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

1. Thiết kế đồ họa:

• Tạo ra các ấn phẩm quảng cáo như poster, banner, standee, backdrop, brochure, flyer, và các tài liệu marketing khác.

• Thiết kế nhận diện thương hiệu cho các sự kiện (logo, slogan, bộ nhận diện sự kiện...).

2. Thiết kế digital:

• Thiết kế các ấn phẩm cho nền tảng trực tuyến như hình ảnh, video, infographic, social media posts, landing pages.

• Hỗ trợ chỉnh sửa và tối ưu nội dung trực quan cho các chiến dịch quảng cáo trực tuyến.

3. Hỗ trợ sự kiện:

• Tạo ra các bản mockup và phối cảnh 3D để trình bày ý tưởng sự kiện.

• Phối hợp với các phòng ban để triển khai thiết kế phù hợp với ý tưởng và mục tiêu của sự kiện.

• Quản lý chất lượng in ấn và thi công các sản phẩm thiết kế trong sự kiện.

4. Cập nhật xu hướng:

• Theo dõi xu hướng thiết kế mới, sáng tạo các ý tưởng đột phá, độc đáo.

• Đề xuất các giải pháp thiết kế nâng cao hiệu quả truyền thông và nhận diện thương hiệu.