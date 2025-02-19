Tuyển Pha chế Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

MÔ TẢ/YÊU CẦU

1. Thực hiện việc tìm kiếm các chủ đầu tư tiềm năng làm đại lý phân phối xe Skoda

2. Thực việc việc tìm kiếm, đánh giá các địa điểm phù hợp để mở đại lý, điểm bán hàng

3. Thực hiện các hồ sơ để bổ nhiệm đại lý và quản lý hợp đồng đại lý

4. Giám sát việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các đại lý đảm bảo đúng tiến độ và các tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu

5. Quản lý hoạt động của đại lý như quy trình bán hàng, nhận diện thương hiệu, cơ sở vật chất

6. Tổ chức việc đánh giá định kỳ các đại lý một cách độc lập

7. Thực hiện các công việc khac theo phân công