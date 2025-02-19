Tuyển Pha chế Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
- Hà Nội: Số 2 Liễu Giai Hà Nội
Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD
MÔ TẢ/YÊU CẦU
1. Thực hiện việc tìm kiếm các chủ đầu tư tiềm năng làm đại lý phân phối xe Skoda
2. Thực việc việc tìm kiếm, đánh giá các địa điểm phù hợp để mở đại lý, điểm bán hàng
3. Thực hiện các hồ sơ để bổ nhiệm đại lý và quản lý hợp đồng đại lý
4. Giám sát việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các đại lý đảm bảo đúng tiến độ và các tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu
5. Quản lý hoạt động của đại lý như quy trình bán hàng, nhận diện thương hiệu, cơ sở vật chất
6. Tổ chức việc đánh giá định kỳ các đại lý một cách độc lập
7. Thực hiện các công việc khac theo phân công
Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học trở lên ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán …
- Ngoại ngữ:Tiếng Anh sử dụng tốt trong công việc (tương đương với TOEIC từ 650 trở lên)
- Kiến thức về kinh tế, tài chính đầu tư
- Kiến thức cơ bản về thiết kế xây dựng
2. Kinh nghiệm
Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
