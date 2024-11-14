Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 65 - 8 Triệu

Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 65 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD

Pha chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD

Mức lương
65 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TP Hoà Bình

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 65 - 8 Triệu

Thực hiện pha chế đồ uống theo như menu tại điểm bán hàng
Tư vấn khách về các sản phẩm chay/thực dưỡng tại shop khi khách có nhu cầu
Kiểm soát nguyên vật liệu của Bar/bistro, order nguyên vật liệu phục vụ bán hàng cho Bar/Bistro
Kiểm soát hàng hoá trưng bày tại quầy, theo dõi date hàng hoá, có phương án kịp thời xử lý hàng cận date.
Kiểm soát và theo dõi lượng hàng tồn, kịp thời đặt hàng với kho trung tâm hoặc nhà cung cấp đảm bảo tồn kho tối thiếu của cửa hàng
Phụ trách thu tiền hàng, kiểm soát thất thoát tiền và hàng. Báo cáo bán hàng hằng ngày, nộp tiền theo quy định của kế toán
Kiểm kê hàng tháng, báo cáo cho kế toán
Bảo quản nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Bar/Bistro
Order, phục vụ cho khách hàng khi Bar/Bistro có khách
Dọn dẹp vệ sinh khu vực quầy bar/Bistro, khu vực bán hàng, khu vực shop trưng bày hàng hoá. đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khu vực bán hàng.

Với Mức Lương 65 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
Kinh nghiệm pha chế/bán hàng/thu ngân tối thiểu 6 tháng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng trong ngành FMCG
Có kỹ năng thuyết phục khách hàng/giao tiếp
Nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm trong công việc, có thể làm việc lâu dài
Nắm chắc kiến thức, thông tin về sản phẩm/dịch vụ thực dưỡng Homefood (Được đào tạo)
Hiểu và có trải nghiệm nếp sống Gobio để tư vấn và định hướng khách hàng (Được đào tạo)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6.500.000 – 8.000.000 + Thưởng Doanh số
Hàng tháng thu nhập 8 - 10tr/tháng
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công Đoàn, Nghỉ Phép...đầy đủ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.
Thời gian làm việc: theo sự sắp xếp của quản lý (làm 6 ngày 1 tuần, nghỉ chủ nhật)
Linh động làm việc theo ca (Sáng/chiều tối và ca gẫy)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 26, phố Trần Bình Trọng, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-pha-che-thu-nhap-65-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job249927
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Tuyển Pha chế Công ty TNHH FT Industries Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Hạn nộp: 04/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Hạn nộp: 25/04/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Hạn nộp: 30/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Tuyển Pha chế Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA
Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore
Tuyển Pha chế Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore
Hạn nộp: 14/03/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu
Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
Hạn nộp: 06/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Tuyển Pha chế Công ty TNHH FT Industries Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Hạn nộp: 04/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Hạn nộp: 25/04/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Hạn nộp: 30/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Tuyển Pha chế Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA
Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore
Tuyển Pha chế Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore
Hạn nộp: 14/03/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu
Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
Hạn nộp: 06/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 52 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH
52 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Pha chế Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 0 Triệu Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Hạnh Phúc
Trên 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 65 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD
65 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 55 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNO VIỆT NAM
4 - 55 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Pha chế Công ty cổ phần Phú Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Phú Gia
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Pha chế Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Bình Dương thu nhập 0 - 0 Triệu Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Pha chế KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Pha chế Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm