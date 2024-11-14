Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 65 - 8 Triệu

Mức lương 65 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Hoà Bình

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 65 - 8 Triệu

Thực hiện pha chế đồ uống theo như menu tại điểm bán hàng

Tư vấn khách về các sản phẩm chay/thực dưỡng tại shop khi khách có nhu cầu

Kiểm soát nguyên vật liệu của Bar/bistro, order nguyên vật liệu phục vụ bán hàng cho Bar/Bistro

Kiểm soát hàng hoá trưng bày tại quầy, theo dõi date hàng hoá, có phương án kịp thời xử lý hàng cận date.

Kiểm soát và theo dõi lượng hàng tồn, kịp thời đặt hàng với kho trung tâm hoặc nhà cung cấp đảm bảo tồn kho tối thiếu của cửa hàng

Phụ trách thu tiền hàng, kiểm soát thất thoát tiền và hàng. Báo cáo bán hàng hằng ngày, nộp tiền theo quy định của kế toán

Kiểm kê hàng tháng, báo cáo cho kế toán

Bảo quản nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Bar/Bistro

Order, phục vụ cho khách hàng khi Bar/Bistro có khách

Dọn dẹp vệ sinh khu vực quầy bar/Bistro, khu vực bán hàng, khu vực shop trưng bày hàng hoá. đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khu vực bán hàng.

Với Mức Lương 65 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Kinh nghiệm pha chế/bán hàng/thu ngân tối thiểu 6 tháng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng trong ngành FMCG

Có kỹ năng thuyết phục khách hàng/giao tiếp

Nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm trong công việc, có thể làm việc lâu dài

Nắm chắc kiến thức, thông tin về sản phẩm/dịch vụ thực dưỡng Homefood (Được đào tạo)

Hiểu và có trải nghiệm nếp sống Gobio để tư vấn và định hướng khách hàng (Được đào tạo)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6.500.000 – 8.000.000 + Thưởng Doanh số

Hàng tháng thu nhập 8 - 10tr/tháng

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công Đoàn, Nghỉ Phép...đầy đủ theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Thời gian làm việc: theo sự sắp xếp của quản lý (làm 6 ngày 1 tuần, nghỉ chủ nhật)

Linh động làm việc theo ca (Sáng/chiều tối và ca gẫy)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD

