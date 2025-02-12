Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Haivina làm việc tại Hải Dương thu nhập 85 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Haivina làm việc tại Hải Dương thu nhập 85 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Haivina
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Haivina

Nhân viên phân tích kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty TNHH Haivina

Mức lương
85 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Thôn Lãng Xuyên, Xã Gia Phúc, Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 85 - 9 Triệu

Công việc chính :
• quản lý đơn hàng, tiến độ sản xuất
• Đón tiếp, họp với khách hàng;
• Trả lời mail cho khách hàng, các bộ phận liên quan
• Hỗ trợ công việc trong nội bộ nhóm
• làm báo cáo theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 85 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng tốt tiếng anh (giao tiếp, trao đổi công việc toàn bộ bằng tiếng anh).
• Tốt nghiệp đại học.
• Sử dụng tin học văn phòng MS Office tốt.

Tại Công Ty TNHH Haivina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Haivina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Haivina

Công Ty TNHH Haivina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Lãng Xuyên, Gia Tân, Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-phan-tich-kinh-doanh-thu-nhap-8-5tr-9tr-thang-tai-hai-duong-job302096
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Đại Học FPT TP.HCM
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Đại Học FPT TP.HCM
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Capella Group
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Capella Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Capella Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Hạn nộp: 10/09/2025
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Heli Direct LLC
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Heli Direct LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Heli Direct LLC
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 247 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Sơn La Hải Dương Đà Nẵng Còn 77 ngày để ứng tuyển 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 236 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Đại Học FPT TP.HCM
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Đại Học FPT TP.HCM
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Capella Group
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Capella Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Capella Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Hạn nộp: 10/09/2025
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Heli Direct LLC
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Heli Direct LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Heli Direct LLC
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 1,500 USD Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
600 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh GFT GROUP LIMITED làm việc tại Hải Dương thu nhập 25 - 31 Triệu GFT GROUP LIMITED
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Vietinak làm việc tại Hưng Yên thu nhập 400 - 700 USD Công Ty TNHH Vietinak
400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Haivina làm việc tại Hải Dương thu nhập 85 - 9 Triệu Công Ty TNHH Haivina
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Brother Industries (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Brother Industries (Vietnam) Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Brother Industries (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Brother Industries (Vietnam) Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm