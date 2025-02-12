Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Haivina làm việc tại Hải Dương thu nhập 85 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty TNHH Haivina
Mức lương
85 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Thôn Lãng Xuyên, Xã Gia Phúc, Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 85 - 9 Triệu
Công việc chính :
• quản lý đơn hàng, tiến độ sản xuất
• Đón tiếp, họp với khách hàng;
• Trả lời mail cho khách hàng, các bộ phận liên quan
• Hỗ trợ công việc trong nội bộ nhóm
• làm báo cáo theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 85 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng tốt tiếng anh (giao tiếp, trao đổi công việc toàn bộ bằng tiếng anh).
• Tốt nghiệp đại học.
• Sử dụng tin học văn phòng MS Office tốt.
• Tốt nghiệp đại học.
• Sử dụng tin học văn phòng MS Office tốt.
Tại Công Ty TNHH Haivina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Haivina
