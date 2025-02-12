Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Haivina làm việc tại Hải Dương thu nhập 85 - 9 Triệu

• Sử dụng tốt tiếng anh (giao tiếp, trao đổi công việc toàn bộ bằng tiếng anh). • Tốt nghiệp đại học. • Sử dụng tin học văn phòng MS Office tốt.

Công việc chính : • quản lý đơn hàng, tiến độ sản xuất • Đón tiếp, họp với khách hàng; • Trả lời mail cho khách hàng, các bộ phận liên quan • Hỗ trợ công việc trong nội bộ nhóm • làm báo cáo theo yêu cầu cấp trên

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI