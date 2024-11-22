Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Yên Bái thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Yên Bái: Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Văn Chấn, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Hỗ trợ Ban lãnh đạo và các phòng ban trong công ty về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty.

Nghiên cứu, soạn thảo, thẩm định, kiểm tra các văn bản pháp lý, hợp đồng, thỏa thuận, quy chế, quy định nội bộ của công ty.

Theo dõi, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.

Tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố tụng liên quan đến hoạt động của công ty.

Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng:

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, chứng từ của công ty.

Chuẩn bị, sắp xếp các cuộc họp, hội nghị.

Tiếp nhận, xử lý các công việc hành chính khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững kiến thức pháp luật cơ bản, đặc biệt là các luật liên quan đến lĩnh vực Dược phẩm / Y tế / Công nghệ sinh học.

Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản pháp lý.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI

