Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần BMC Vĩnh Phúc làm việc tại Yên Bái thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Yên Bái: Cụm CN Đông An, xã Đông An, Văn Chấn, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

-Theo dõi và thực hiện công tác: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, chính sách đãi ngộ, hành chính theo kế hoạch và mục tiêu đề ra.

- Hiểu, giải thích, thực hiện và giám sát việc CBCNV thực hiện theo các quy trình, các nội quy, quy chế của công ty.

- Thực hiện công việc và giám sát CBCNV khác thực hiện công việc đảm bảo theo các tiêu chuẩn về an toàn lao động trong doanh nghiệp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân lực, luật...

Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm hành chính nhân sự

Ưu tiên ứng viên trên địa bàn Yên Bái

Tại Công Ty Cổ Phần BMC Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ các chế độ của người lao động BHXH, BHTN...

- Môi trường năng động, thân thiện

- Du lịch và tăng lương hàng năm.

- Có ký túc cho nhân viên ở xa

- Chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, ốm đau, sinh nhật, trợ cấp công tác phí...

