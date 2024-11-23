Tuyển Phụ bếp HKD Tiểu Hà Khẩu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Phụ bếp HKD Tiểu Hà Khẩu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

HKD Tiểu Hà Khẩu
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
HKD Tiểu Hà Khẩu

Phụ bếp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại HKD Tiểu Hà Khẩu

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhome Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm giữ vệ sinh bếp, bảo quản các vật dụng luôn sạch sẽ
Chuẩn bị công cụ dụng cụ, gia vị, nguyên vật liệu và kiểm tra chất lượng
Rửa rau củ, sơ chế thực phẩm
Theo dõi, kiểm tra và bảo quản các loại dụng cụ, tủ đông, tủ mát, lò, bếp
Hỗ trợ các công việc khác khi cần

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tác phong gọn gàng, sạch sẽ, chăm chỉ, chịu khó và chủ động
Vui vẻ, hòa đồng, hỗ trợ nhau trong công việc

Tại HKD Tiểu Hà Khẩu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 8,5 triêu/tháng + thưởng tháng.
Được cấp đồng phục
Bao ăn ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HKD Tiểu Hà Khẩu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HKD Tiểu Hà Khẩu

HKD Tiểu Hà Khẩu

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Ki ốt số 4 Sapaly, Số 048 Nguyễn Huệ, P.Lào Cai, TP. Lào Cai, T. Lào Cao

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-phu-bep-thu-nhap-8-5-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job255467
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Phụ bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH STOCKHOLM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 8 Triệu
HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Hạn nộp: 27/07/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 6 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Paris Baguette
Tuyển Phụ bếp Paris Baguette làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Paris Baguette
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Tuyển Phụ bếp Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Hạn nộp: 12/06/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 5 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Phụ bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH STOCKHOLM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 8 Triệu
HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Hạn nộp: 27/07/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 6 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Paris Baguette
Tuyển Phụ bếp Paris Baguette làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Paris Baguette
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Tuyển Phụ bếp Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Hạn nộp: 12/06/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 5 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phụ bếp Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm