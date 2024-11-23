Tuyển Phụ bếp HKD Tiểu Hà Khẩu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhome Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm giữ vệ sinh bếp, bảo quản các vật dụng luôn sạch sẽ

Chuẩn bị công cụ dụng cụ, gia vị, nguyên vật liệu và kiểm tra chất lượng

Rửa rau củ, sơ chế thực phẩm

Theo dõi, kiểm tra và bảo quản các loại dụng cụ, tủ đông, tủ mát, lò, bếp

Hỗ trợ các công việc khác khi cần

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tác phong gọn gàng, sạch sẽ, chăm chỉ, chịu khó và chủ động

Vui vẻ, hòa đồng, hỗ trợ nhau trong công việc

Tại HKD Tiểu Hà Khẩu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 8,5 triêu/tháng + thưởng tháng.

Được cấp đồng phục

Bao ăn ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HKD Tiểu Hà Khẩu

