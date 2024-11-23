Tuyển Phụ bếp HKD Tiểu Hà Khẩu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại HKD Tiểu Hà Khẩu
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vinhome Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Chịu trách nhiệm giữ vệ sinh bếp, bảo quản các vật dụng luôn sạch sẽ
Chuẩn bị công cụ dụng cụ, gia vị, nguyên vật liệu và kiểm tra chất lượng
Rửa rau củ, sơ chế thực phẩm
Theo dõi, kiểm tra và bảo quản các loại dụng cụ, tủ đông, tủ mát, lò, bếp
Hỗ trợ các công việc khác khi cần
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tác phong gọn gàng, sạch sẽ, chăm chỉ, chịu khó và chủ động
Vui vẻ, hòa đồng, hỗ trợ nhau trong công việc
Tại HKD Tiểu Hà Khẩu Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm 8,5 triêu/tháng + thưởng tháng.
Được cấp đồng phục
Bao ăn ở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HKD Tiểu Hà Khẩu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
