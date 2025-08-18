Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Hanoia CO., Ltd
- Hà Nội: Cụm CN Ninh Sở, xã Ninh Sở, Thường Tín, Huyện Thường Tín
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
1. Triển khai hệ thống quy trình đảm bảo chất lượng sản phẩm, ngăn ngừa rủi ro
Tham gia xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng, quy trình kiểm soát chất lượng
Triển khai hệ thống kiểm soát chất lượng tới NCC
Tham gia vào quá trình phân tích rủi ro của thiết kế mới, đề xuất tiêu chuẩn đo lường chất lượng hay các loại test phù hợp để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
2. Chịu trách nhiệm kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản phẩm
Kiểm tra chất lượng sản phẩm, bao gồm bán thành phẩm và sản phẩm hoàn thiện cuối cùng của các nhà cung cấp
Tổng hợp báo cáo kiểm soát chất lượng, tổ chức họp, phân tích, theo dõi hành động cải tiến chất lượng
Theo dõi chất lượng trong quá trình phát triển mẫu, đánh giá rủi ro và phối hợp triển khai các hành động khắc phục, phòng ngừa
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kĩ năng:
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tiếng Anh là lợi thế
- Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, phát hiện và giải quyết vấn đề tốt.
- Kỹ năng phân tích nguyên nhân và xây dựng kế hoạch khắc phục, phòng ngừa sự cố chất lượng.
Năng lực/ Thái độ:
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì trong công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động sáng tạo trong công việc được phân công.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại Hanoia CO., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa và điện thoại
Lương tháng 13
Thưởng cuối năm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật
Được tham gia chương trình Bảo hiểm sức khỏe riêng của Công ty
Tham gia chương trình team-building hàng năm
Được tham gia chương trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tăng lương hàng năm
Cơ hội được đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hanoia CO., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
