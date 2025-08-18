Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

1. Triển khai hệ thống quy trình đảm bảo chất lượng sản phẩm, ngăn ngừa rủi ro

Tham gia xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng, quy trình kiểm soát chất lượng

Triển khai hệ thống kiểm soát chất lượng tới NCC

Tham gia vào quá trình phân tích rủi ro của thiết kế mới, đề xuất tiêu chuẩn đo lường chất lượng hay các loại test phù hợp để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

2. Chịu trách nhiệm kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản phẩm

Kiểm tra chất lượng sản phẩm, bao gồm bán thành phẩm và sản phẩm hoàn thiện cuối cùng của các nhà cung cấp

Tổng hợp báo cáo kiểm soát chất lượng, tổ chức họp, phân tích, theo dõi hành động cải tiến chất lượng

Theo dõi chất lượng trong quá trình phát triển mẫu, đánh giá rủi ro và phối hợp triển khai các hành động khắc phục, phòng ngừa

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức: Có kinh nghiệm về đồ may mặc, phụ kiện thời trang, trang sức

Kĩ năng:

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tiếng Anh là lợi thế

- Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, phát hiện và giải quyết vấn đề tốt.

- Kỹ năng phân tích nguyên nhân và xây dựng kế hoạch khắc phục, phòng ngừa sự cố chất lượng.

Năng lực/ Thái độ:

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì trong công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động sáng tạo trong công việc được phân công.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Hanoia CO., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hàng tháng

Phụ cấp ăn trưa và điện thoại

Lương tháng 13

Thưởng cuối năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật

Được tham gia chương trình Bảo hiểm sức khỏe riêng của Công ty

Tham gia chương trình team-building hàng năm

Được tham gia chương trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Tăng lương hàng năm

Cơ hội được đào tạo

