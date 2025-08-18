Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Hanoia CO., Ltd
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Hanoia CO., Ltd

Nhân viên quản lý chất lượng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Hanoia CO., Ltd

Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm CN Ninh Sở, xã Ninh Sở, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

1. Triển khai hệ thống quy trình đảm bảo chất lượng sản phẩm, ngăn ngừa rủi ro
Tham gia xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng, quy trình kiểm soát chất lượng
Triển khai hệ thống kiểm soát chất lượng tới NCC
Tham gia vào quá trình phân tích rủi ro của thiết kế mới, đề xuất tiêu chuẩn đo lường chất lượng hay các loại test phù hợp để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
2. Chịu trách nhiệm kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản phẩm
Kiểm tra chất lượng sản phẩm, bao gồm bán thành phẩm và sản phẩm hoàn thiện cuối cùng của các nhà cung cấp
Tổng hợp báo cáo kiểm soát chất lượng, tổ chức họp, phân tích, theo dõi hành động cải tiến chất lượng
Theo dõi chất lượng trong quá trình phát triển mẫu, đánh giá rủi ro và phối hợp triển khai các hành động khắc phục, phòng ngừa

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: Có kinh nghiệm về đồ may mặc, phụ kiện thời trang, trang sức
Kĩ năng:
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tiếng Anh là lợi thế
- Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, phát hiện và giải quyết vấn đề tốt.
- Kỹ năng phân tích nguyên nhân và xây dựng kế hoạch khắc phục, phòng ngừa sự cố chất lượng.
Năng lực/ Thái độ:
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì trong công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động sáng tạo trong công việc được phân công.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Hanoia CO., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hàng tháng
Phụ cấp ăn trưa và điện thoại
Lương tháng 13
Thưởng cuối năm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật
Được tham gia chương trình Bảo hiểm sức khỏe riêng của Công ty
Tham gia chương trình team-building hàng năm
Được tham gia chương trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tăng lương hàng năm
Cơ hội được đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hanoia CO., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Hanoia CO., Ltd

Hanoia CO., Ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: No 43 Nguyen Thuong Hien, Hai Ba Trung, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-quan-ly-chat-luong-thu-nhap-0-0-0-0-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job367949
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 28 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia CO., Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu
Hanoia CO., Ltd
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 0 - 0 Triệu
CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Hạn nộp: 30/09/2025
Lâm Đồng Còn 13 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 28 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia CO., Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu
Hanoia CO., Ltd
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty cổ phần sản xuất khuôn mẫu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần sản xuất khuôn mẫu Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Linea Aqua Vietnam Company Limited (Lavn) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Linea Aqua Vietnam Company Limited (Lavn)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng V-Trust Inspection Service Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD V-Trust Inspection Service Co., Ltd
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Vno - Vietnam Outsourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vno - Vietnam Outsourcing
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Star Fashion Company Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Panasonic Industrial Devices Vietnam CO., LTD (Pidvn) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Industrial Devices Vietnam CO., LTD (Pidvn)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Molex _ Nhà Máy Mới làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Molex _ Nhà Máy Mới
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Tập Đoàn C.E.O làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn C.E.O
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH BLD VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH BLD VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Drilube Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Drilube Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Crystal Martin (Vietnam) Company Limited làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng De Heus LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu De Heus LLC
7.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Nikkiso Vietnam, Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD Nikkiso Vietnam, Inc
400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng 1C Vietnam LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận 1C Vietnam LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine
600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Nikkiso Vietnam, Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Nikkiso Vietnam, Inc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm