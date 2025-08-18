Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cao ốc Đinh Lễ, Số 1 Đường Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Nội dung công việc có hướng dẫn đào tạo cặn kẽ

- Tư vấn quy trình xuất nhập khẩu, làm báo giá, gửi cho khách hàng

- Triển khai đơn hàng, theo dõi quá trình nhập khẩu, xuất khẩu từ kho khách hàng đến điểm đến.

- Kiểm tra chứng từ cùng các bộ phận CS, CUS; Phối hợp với OPS xử lý đơn hàng và thông báo tình trạng hàng hóa cho khách hàng đồng thời phối hợp với các bộ phận khác trong suốt quá trình triển khai đơn hàng

- Báo cáo công việc, lên kế hoạch công việc theo ngày, tháng, quý, năm.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn sinh viên mới hoặc sắp ra trường, làm được Full-time

- Có định hướng và đam mê yêu thích ngành xuất nhập khẩu, Logistics.

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, Ưu tiên học chuyên ngành liên quan đến Logistics, XNK, các khối ngành kinh tế, xã hội

- TTS: Không yêu cầu kinh nghiệm

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.

- Đam mê kinh doanh, nỗ lực làm giàu, kiên trì, chịu khó

- Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt Thì Được Hưởng Những Gì

GIAI ĐOẠN THỰC TẬP SINH

- Thực tập sinh được đào tạo theo lộ trình bài bản, từ cơ bản đến nâng cao

- Hỗ trợ ăn trưa và công cụ để thực hiện công việc

- Được cung cấp data khách hàng và giá dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường

- Hỗ trợ công tác phí, quà tặng Khách hàng (khi phát sinh)

- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động

- Được hỗ trợ hướng dẫn chi tiết trong quá trình làm việc

- Được tài trợ công tác tới các Văn phòng chi nhánh khi đạt chỉ tiêu doanh số

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Có phần mềm hỗ trợ công việc được thiết kế riêng biệt.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung , với lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin