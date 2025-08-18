Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM (AES VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Kế toán tổng hợp

Tài chính:

- Thực hiện ghi nhận, hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh: mua bán hàng hóa, nhập khẩu, chi phí, doanh thu, lương thưởng.

- Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiểm soát hóa đơn, chứng từ, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý.

Báo cáo và quyết toán

- Lập báo cáo thuế hàng tháng/quý (GTGT, TNDN, TNCN) và quyết toán thuế năm.

- Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quy định Việt Nam và theo yêu cầu từ đối tác Malaysia.

- Thực hiện báo cáo quản trị nội bộ hàng tháng cho Giám đốc AIT và AES Group.

Kế toán nhập khẩu

- Theo dõi và hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu máy in và vật liệu in từ nước ngoài.

- Phối hợp với bộ phận Logistics để hoàn thiện chứng từ nhập khẩu, tờ khai hải quan, thanh toán quốc tế.

Kiểm soát chi phí & ngân sách

- Theo dõi ngân sách hoạt động của công ty.

- Kiểm soát thanh toán, đảm bảo chi phí đúng quy định.

Phối hợp kiểm toán & các bên liên quan

- Chuẩn bị hồ sơ, số liệu làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước.

- Phối hợp với đối tác Malaysia trong việc trao đổi báo cáo và thông tin tài chính.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

- Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong vị trí kế toán tổng hợp/toàn phần, ưu tiên kinh nghiệm ở công ty thương mại nhập khẩu.

- Nắm vững chuẩn mực kế toán, quy định pháp luật về thuế, hóa đơn, hải quan.

- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST…) và Microsoft Office (Excel, Word).

- Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên môn (yêu cầu làm việc với đối tác Malaysia).

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, kỹ năng quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM (AES VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Thỏa thuận

- Thưởng cuối năm 01 – 03 tháng lương căn cứ theo khả năng thực hiện công việc

- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT, BHYT…

- Nghỉ phép có lương 12 ngày + 3 ngày đi du lịch teambuilding

- Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: thưởng Tết dương, ngày lễ; chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân, du lịch nghỉ mát hàng năm...

- Được trang bị máy tính, phụ cấp phí điện thoại, phụ cấp đi công tác, gặp gỡ khách hàng

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung, hiện đại, văn hóa đặc sắc. Có cơ hội làm việc với các đối tác quốc tế, các dự án và khách hàng lớn.

- Được đào tạo thêm chuyên môn. Cơ hội học và làm việc trong lĩnh vực công nghệ 4.0

- Tài trợ chi phí thi, học đối với 1 số chứng chỉ chuyên môn

- Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.

- Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài.

- Công ty đang mở rộng rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

