Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, HN, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Rà soát toàn bộ số liệu hạch toán của các kế toán phần hành, đề xuất điều chỉnh sai sót (nếu có);
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán của các phòng ban trước khi trình Kế toán trưởng duyệt thanh toán
- Hạch toán toàn bộ chi phí phát sinh hàng ngày, tính khấu hao, phân bổ CCDC theo quy định
- Đối chiếu sổ sách chi tiết - tổng hợp, lên báo cáo quản trị theo yêu cầu.
- Báo cáo tài chính hàng tháng
- Phụ trách thuế các địa điểm kinh doanh trong hệ thống
- Kiểm soát chi phí, giá vốn
- Thực hiện kê khai tất cả nghĩa vụ thuế: VAT, CIT, Thuê nhà, môn bài….
- Báo cáo khác theo phân công của BGD/KTT

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán - Tài chính
Nữ năm sinh: 1990-1999
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trong ngành bán lẻ.
Ưu tiên có kinh nghiệm quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế trong việc thanh – kiểm tra – hoàn thuế
Thành thạo ít nhất 1 phần mềm kế toán, ưu tiên biết sử dụng Fast/misa
Ham học hỏi, thái độ tích cực.
Kĩ năng tin học văn phòng tốt.

Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 18.000.000 - 25.000.000 đ/tháng + thưởng.
Thử việc 2 tháng, đóng bảo hiểm đầy đủ khi lên nhân viên chính thức.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Định kỳ 1 năm xét tăng lương 1 lần.
Lương tháng 13, thưởng cuối năm, các ngày Lễ Tết,….
Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.
Hưởng 12 ngày phép/năm.
Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm…
Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết, chế độ thăm hỏi ốm đau...
Các hoạt động teambuilding, văn hoá - thể thao gắn kết nội bộ
Mua hàng với chính sách ưu đãi của Công ty.
Các hỗ trợ khác theo chính sách Công Ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-18-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job368013
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Wineplaza làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần Wineplaza
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH công nghệ TLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH công nghệ TLA
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ZENIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ZENIFY
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HÒA BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HÒA BÌNH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ECO MOBILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ECO MOBILE
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM
16 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dịch vụ KC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ KC Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ECOLIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ECOLIFE VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HNSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HNSG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp công ty cổ phần XNK Daika làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu công ty cổ phần XNK Daika
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD Công ty Cổ phần DeVyt
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dot Dot Gem làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 750 USD Công ty TNHH Dot Dot Gem
600 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD Công ty Cổ phần DeVyt
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm