Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, HN, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Rà soát toàn bộ số liệu hạch toán của các kế toán phần hành, đề xuất điều chỉnh sai sót (nếu có);

- Kiểm tra hồ sơ thanh toán của các phòng ban trước khi trình Kế toán trưởng duyệt thanh toán

- Hạch toán toàn bộ chi phí phát sinh hàng ngày, tính khấu hao, phân bổ CCDC theo quy định

- Đối chiếu sổ sách chi tiết - tổng hợp, lên báo cáo quản trị theo yêu cầu.

- Báo cáo tài chính hàng tháng

- Phụ trách thuế các địa điểm kinh doanh trong hệ thống

- Kiểm soát chi phí, giá vốn

- Thực hiện kê khai tất cả nghĩa vụ thuế: VAT, CIT, Thuê nhà, môn bài….

- Báo cáo khác theo phân công của BGD/KTT

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán - Tài chính

Nữ năm sinh: 1990-1999

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trong ngành bán lẻ.

Ưu tiên có kinh nghiệm quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế trong việc thanh – kiểm tra – hoàn thuế

Thành thạo ít nhất 1 phần mềm kế toán, ưu tiên biết sử dụng Fast/misa

Ham học hỏi, thái độ tích cực.

Kĩ năng tin học văn phòng tốt.

Lương cứng: 18.000.000 - 25.000.000 đ/tháng + thưởng.

Thử việc 2 tháng, đóng bảo hiểm đầy đủ khi lên nhân viên chính thức.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Định kỳ 1 năm xét tăng lương 1 lần.

Lương tháng 13, thưởng cuối năm, các ngày Lễ Tết,….

Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc

Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.

Hưởng 12 ngày phép/năm.

Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm…

Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết, chế độ thăm hỏi ốm đau...

Các hoạt động teambuilding, văn hoá - thể thao gắn kết nội bộ

Mua hàng với chính sách ưu đãi của Công ty.

Các hỗ trợ khác theo chính sách Công Ty.

