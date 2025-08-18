Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18 TT7A, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quay phim, chụp ảnh các sản phẩm của công ty phục vụ mục đích truyền thông, bán hàng.

Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh đăng lên các kênh Facebook, website, TikTok,...

Chủ động lên ý tưởng quay – dựng video sáng tạo theo xu hướng, phù hợp với định hướng thương hiệu.

Đảm bảo tiến độ sản xuất nội dung video theo kế hoạch và yêu cầu từ quản lý

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có khả năng tự lên ý tưởng, dựng video, chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh.

Thành thạo phần mềm hỗ trợ công việc

Am hiểu các thiết bị quay phim – chụp ảnh (máy ảnh, đèn, gimbal...).

Tư duy sáng tạo, linh hoạt, làm việc độc lập tốt và có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, sản phẩm thời trang, làm đẹp...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 – 14 triệu đồng/tháng

Đóng BHXH và BHYT đầy đủ.

Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm, tết dương, du lịch, khám sức khỏe theo chương trình chung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

