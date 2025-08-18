Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 18 TT7A, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Quay phim, chụp ảnh các sản phẩm của công ty phục vụ mục đích truyền thông, bán hàng.
Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh đăng lên các kênh Facebook, website, TikTok,...
Chủ động lên ý tưởng quay – dựng video sáng tạo theo xu hướng, phù hợp với định hướng thương hiệu.
Đảm bảo tiến độ sản xuất nội dung video theo kế hoạch và yêu cầu từ quản lý
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có khả năng tự lên ý tưởng, dựng video, chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh.
Thành thạo phần mềm hỗ trợ công việc
Am hiểu các thiết bị quay phim – chụp ảnh (máy ảnh, đèn, gimbal...).
Tư duy sáng tạo, linh hoạt, làm việc độc lập tốt và có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, sản phẩm thời trang, làm đẹp...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12 – 14 triệu đồng/tháng
Đóng BHXH và BHYT đầy đủ.
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm, tết dương, du lịch, khám sức khỏe theo chương trình chung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
