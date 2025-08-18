Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
- Hồ Chí Minh: 31A đường số 17, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia set up ban đầu của kho vận: khảo sát, đề xuất layout, sắp xếp và chuẩn bị cơ sở vật chất.
Hỗ trợ nhập – xuất kho: kiểm đếm, ghi nhận số liệu hàng hóa.
Theo dõi tồn kho, cập nhật dữ liệu vào hệ thống Excel/phần mềm quản lý.
Phối hợp với bộ phận giao nhận để sắp xếp, điều phối hàng hóa.
Hỗ trợ kiểm tra chứng từ, hóa đơn liên quan đến vận chuyển – kho bãi.
Tham gia đề xuất giải pháp cải thiện quy trình kho vận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, có thể tham gia công việc liên quan đến sắp xếp hàng hóa.
Thành thạo Excel; biết sử dụng phần mềm quản lý kho là lợi thế.
Tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Sẵn sàng học hỏi, có thể làm việc dưới áp lực.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng Thì Được Hưởng Những Gì
Trực tiếp tham gia quá trình thiết lập và vận hành kho từ giai đoạn đầu – cơ hội hiếm có để hiểu tổng thể hệ thống kho vận.
Được đào tạo, thực hành trong môi trường sản xuất – kho vận thực tế.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI