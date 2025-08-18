Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31A đường số 17, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia set up ban đầu của kho vận: khảo sát, đề xuất layout, sắp xếp và chuẩn bị cơ sở vật chất.

Hỗ trợ nhập – xuất kho: kiểm đếm, ghi nhận số liệu hàng hóa.

Theo dõi tồn kho, cập nhật dữ liệu vào hệ thống Excel/phần mềm quản lý.

Phối hợp với bộ phận giao nhận để sắp xếp, điều phối hàng hóa.

Hỗ trợ kiểm tra chứng từ, hóa đơn liên quan đến vận chuyển – kho bãi.

Tham gia đề xuất giải pháp cải thiện quy trình kho vận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sinh viên năm 3 – 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Quản trị Logistics, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Kế toán – Kiểm toán hoặc ngành liên quan.

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, có thể tham gia công việc liên quan đến sắp xếp hàng hóa.

Thành thạo Excel; biết sử dụng phần mềm quản lý kho là lợi thế.

Tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sẵn sàng học hỏi, có thể làm việc dưới áp lực.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ mộc thực tập, tài liệu và phụ cấp theo năng lực.

Trực tiếp tham gia quá trình thiết lập và vận hành kho từ giai đoạn đầu – cơ hội hiếm có để hiểu tổng thể hệ thống kho vận.

Được đào tạo, thực hành trong môi trường sản xuất – kho vận thực tế.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.