Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: KCN Việt Hàn, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
1. Đảm bảo hoạt động dây chuyền/Hoàn thành nhiệm vụ giao hàng đúng thời gian và khối lượng.
2. Cải tiến hiệu quả sản xuất/Tiết kiệm chi phí.
3. Đảm bảo yêu cầu của khách hàng và chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, tham gia và quyết định điều chỉnh các vấn đề bất thường, dự phòng, đề xuất phương án cải thiện sản xuất.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu
1. Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có kinh nghiệm vị trí tương đường 2 năm trở lên về lĩnh vực điện tử, ưu tiên biết về SMT, lắp ráp
2. Tiếng trung : nghe nói tốt , đọc đánh máy trung bình
3. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
1. Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có kinh nghiệm vị trí tương đường 2 năm trở lên về lĩnh vực điện tử, ưu tiên biết về SMT, lắp ráp
2. Tiếng trung : nghe nói tốt , đọc đánh máy trung bình
3. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
