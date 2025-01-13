Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

1. Đảm bảo hoạt động dây chuyền/Hoàn thành nhiệm vụ giao hàng đúng thời gian và khối lượng.

2. Cải tiến hiệu quả sản xuất/Tiết kiệm chi phí.

3. Đảm bảo yêu cầu của khách hàng và chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, tham gia và quyết định điều chỉnh các vấn đề bất thường, dự phòng, đề xuất phương án cải thiện sản xuất.

Yêu cầu

1. Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có kinh nghiệm vị trí tương đường 2 năm trở lên về lĩnh vực điện tử, ưu tiên biết về SMT, lắp ráp

2. Tiếng trung : nghe nói tốt , đọc đánh máy trung bình

3. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

