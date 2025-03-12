Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập 700 - 13 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Mức lương
700 - 13 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 700 - 13 USD
• Quản lý và phân tích nhu cầu khách hàng
• Quản lý sự thay đổi của sản phẩm (nguyên vật liệu, chương trình)
• Đánh giá, dự toán doanh thu từng tháng, quý, năm
• Quản lí trạng thái chuẩn bị tất cả nguyên vật liệu
• Quản lí vật liệu tồn kho và tìm phương án giải quyết
• Quản lí vật liệu sản xuất trong kho
• Phối hợp với phòng quản lí sản xuất để đảm bảo vấn đề vật liệu cho sản xuất
• Liên hệ với khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến vật liệu.
Với Mức Lương 700 - 13 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
*** YÊU CẦU
• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành có liên quan như: điện, điện tử, tự động hóa,…
• Tiếng Trung hoặc tiếng Anh tốt
• Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
• Trách nhiệm, nhiệt tình
• Có tinh thần cầu tiến
• Khả năng chịu được áp lực trong công việc
Tại Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) Thì Được Hưởng Những Gì
