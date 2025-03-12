Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập 700 - 13 USD

Mức lương 700 - 13 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 700 - 13 USD

• Quản lý và phân tích nhu cầu khách hàng

• Quản lý sự thay đổi của sản phẩm (nguyên vật liệu, chương trình)

• Đánh giá, dự toán doanh thu từng tháng, quý, năm

• Quản lí trạng thái chuẩn bị tất cả nguyên vật liệu

• Quản lí vật liệu tồn kho và tìm phương án giải quyết

• Quản lí vật liệu sản xuất trong kho

• Phối hợp với phòng quản lí sản xuất để đảm bảo vấn đề vật liệu cho sản xuất

• Liên hệ với khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến vật liệu.

Với Mức Lương 700 - 13 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** YÊU CẦU

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành có liên quan như: điện, điện tử, tự động hóa,…

• Tiếng Trung hoặc tiếng Anh tốt

• Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

• Trách nhiệm, nhiệt tình

• Có tinh thần cầu tiến

• Khả năng chịu được áp lực trong công việc

