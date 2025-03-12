Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập 700 - 13 USD

Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)

Nhân viên quản lý chất lượng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)

Mức lương
700 - 13 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 700 - 13 USD

• Quản lý và phân tích nhu cầu khách hàng
• Quản lý sự thay đổi của sản phẩm (nguyên vật liệu, chương trình)
• Đánh giá, dự toán doanh thu từng tháng, quý, năm
• Quản lí trạng thái chuẩn bị tất cả nguyên vật liệu
• Quản lí vật liệu tồn kho và tìm phương án giải quyết
• Quản lí vật liệu sản xuất trong kho
• Phối hợp với phòng quản lí sản xuất để đảm bảo vấn đề vật liệu cho sản xuất
• Liên hệ với khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến vật liệu.

Với Mức Lương 700 - 13 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** YÊU CẦU
• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành có liên quan như: điện, điện tử, tự động hóa,…
• Tiếng Trung hoặc tiếng Anh tốt
• Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
• Trách nhiệm, nhiệt tình
• Có tinh thần cầu tiến
• Khả năng chịu được áp lực trong công việc

Tại Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)

Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất CN01, Khu công nghiệp Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

