Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Đến 1,200 USD

Mức lương Đến 1,200 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Đến 1,200 USD

- Phân tích nguyên nhân bất thường trên thiết bị đạt tiêu chuẩn SMT và đưa ra biện pháp khắc phục nhằm nâng cao năng suất

- Thiết lập các hoạt động tiêu chuẩn hóa cho thiết bị tiêu chuẩn SMT để giảm thiểu rủi ro hoạt động bất thường

- Làm quen với việc vận hành và ứng dụng các thiết bị tiêu chuẩn SMT để nâng cao năng lực chuyên môn

- Phát triển khả năng phân tích sự bất thường của đường dây chuyên dụng về mặt kỹ thuật (5W, các biện pháp đối phó ngắn hạn/dài hạn, vận hành và phòng ngừa song song) và giảm thời gian xử lý sự bất thường

Với Mức Lương Đến 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** YÊU CẦU

• Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại học trở lên

• Có kinh nghiệm làm việc trong ngành hơn 3 năm

• Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh tốt

• Có khả năng phân tích và xử lý sự cố bất thường trên dây chuyền SX

*** PHÚC LỢI

• Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)

Tại Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)

