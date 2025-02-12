Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd. làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Khu Công Nghiệp Đồng Văn 2, Phương Duy Minh, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết lập các tài liệu triển khai New Model khu vực SMT: Lưu trình công đoạn, Tiêu chuẩn kiểm tra, Đánh giá sản phẩm;
- Giải quyết các khiếu nại khách hàng, phân tích và đưa biện pháp ngăn ngừa sự không phù hợp;
- Giám sát, theo dõi việc thực hiện, hiệu lực, hiệu quả của các đối sách;
- Liên lạc - trao đổi với chuyên gia Nhật Bản về việc: Thay đổi thiết kế, kiểm chứng spec sản phẩm;
- Phát triển đảm bảo chất lượng các maker trong thời kì triển khai New Model: Đánh giá công đoạn sản xuất, đào tạo, kiểm chứng lỗi, phòng tránh lỗi tái phát sinh trong thời kì triển khai New Model;
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo tiếng Nhật hoặc tiếng Anh trong công việc;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty Nhật Bản;
- Ứng viên không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản;
- Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng;
- Đối với những bạn chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản trong công việc và các kỹ năng mềm cần thiết để phục vụ công việc;
- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực công việc;

Tại Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Dong van II, Duy Tien, Ha Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

