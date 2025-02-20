Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Từ 480 USD

CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM

Mức lương
Từ 480 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Hà Nam, Việt Nam., Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Từ 480 USD

AMREP – có trụ sở chính tại Singapore, một trong những Công ty quản lý chất lượng, quản lý nhà cung cấp cho các khách hàng lớn trên thế giới. Hiện AMREP đang mở rộng tại Việt Nam và cần tuyển dụng thêm: QC Inspector / Nhân viên quản lý chất lượng.
Working location: Hải Dương, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình,
Working location:
(Chỗ ở tại Kí túc xá và ăn tại nhà máy).
• Thực hiện đánh giá chất lượng thường xuyên đối với tất cả nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp và sản phẩm đầu ra.
• Từ chối tất cả các sản phẩm và vật liệu không đạt chất lượng mong đợi.
• Đo kích thước sản phẩm, kiểm tra chức năng và so sánh sản phẩm cuối cùng với các thông số kỹ thuật.
• Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất để đảm bảo kiểm soát chất lượng.
• Kết quả kiểm tra tài liệu bằng cách hoàn thành các báo cáo chi tiết và hồ sơ hiệu suất.
• Hướng dẫn nhóm sản xuất về các vấn đề liên quan đến kiểm soát chất lượng để cải thiện chất lượng sản phẩm.
• Giám sát quá trình sản xuất.
• Giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến chất lượng.

Với Mức Lương Từ 480 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P.718, Tầng 7, Tòa nhà Plaschem, 562 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

