Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Từ 480 USD

AMREP – có trụ sở chính tại Singapore, một trong những Công ty quản lý chất lượng, quản lý nhà cung cấp cho các khách hàng lớn trên thế giới. Hiện AMREP đang mở rộng tại Việt Nam và cần tuyển dụng thêm: QC Inspector / Nhân viên quản lý chất lượng.

Working location: Hải Dương, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình,

(Chỗ ở tại Kí túc xá và ăn tại nhà máy).

• Thực hiện đánh giá chất lượng thường xuyên đối với tất cả nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp và sản phẩm đầu ra.

• Từ chối tất cả các sản phẩm và vật liệu không đạt chất lượng mong đợi.

• Đo kích thước sản phẩm, kiểm tra chức năng và so sánh sản phẩm cuối cùng với các thông số kỹ thuật.

• Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất để đảm bảo kiểm soát chất lượng.

• Kết quả kiểm tra tài liệu bằng cách hoàn thành các báo cáo chi tiết và hồ sơ hiệu suất.

• Hướng dẫn nhóm sản xuất về các vấn đề liên quan đến kiểm soát chất lượng để cải thiện chất lượng sản phẩm.

• Giám sát quá trình sản xuất.

• Giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến chất lượng.