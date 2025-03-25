Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Đồng Văn 2
- Phường Duy Minh
- Thị xã Duy Tiên
- Tỉnh Hà Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
- Phân tích lỗi, đánh giá hệ thống chất lượng nhà máy, NCC
- Xử lý những khiếu nại của khách hàng
- Điều tra chất hóa học trong sản phẩm
- Liên lạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến chất lượng với công ty Nhật.
- Báo cáo điều tra lỗi nội bộ
- Báo cáo tháng
- Và các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên:
- Nữ, dưới 35 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng/đại học
- Kinh nghiệm từ 3 năm
- Biết đọc bản vẽ
- Hiểu biết về công cụ như 8D, 5W2H, 5W
- Hiểu biết ISO 9001 VÀ 14001
- Giao tiếp tốt, có khả năng tổng hợp, phân tích, chủ động trong công việc,...
Tại Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI