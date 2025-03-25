Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn 2 - Phường Duy Minh - Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Phân tích lỗi, đánh giá hệ thống chất lượng nhà máy, NCC

- Xử lý những khiếu nại của khách hàng

- Điều tra chất hóa học trong sản phẩm

- Liên lạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến chất lượng với công ty Nhật.

- Báo cáo điều tra lỗi nội bộ

- Báo cáo tháng

- Và các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:

- Nữ, dưới 35 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng/đại học

- Kinh nghiệm từ 3 năm

- Biết đọc bản vẽ

- Hiểu biết về công cụ như 8D, 5W2H, 5W

- Hiểu biết ISO 9001 VÀ 14001

- Giao tiếp tốt, có khả năng tổng hợp, phân tích, chủ động trong công việc,...

Tại Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

