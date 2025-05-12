Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Amata City Long Thanh Joint Stock Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng

- Xác định tọa độ, mốc ranh, dự án ranh theo quyết định thuê đất; Lập kế hoạch kiểm tra, khôi phục, bảo vệ mốc ranh.

- Khảo sát mặt bằng công trường; Cắm mốc, định vị tim trục, cao độ.

- Chồng ghép bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch, phân chia lô đất trên bản đồ quy hoạch theo yêu cầu; Phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện về bản đồ địa chính khu đất.

- Lập sơ đồ vị trí khu đất, xác định vị trí thửa đất trên bản đồ và ngoài thực địa, kiểm tra hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bàn giao cho khách hàng thuê lại đất.

- Tham gia công tác thu hồi đất, giám sát thi công xây dựng, kiểm soát an toàn lao động.

- Cập nhật bản đồ thu hồi, bồi thường, thuê đất, cho thuê lại đất.

- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp ĐH, cao đẳng Chuyên ngành trắc đạc công trình.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm tại các Ban QLDA của chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát, hoặc đã làm trắc đạc tổng thể các khu công nghiệp, khu đô thị.

- Làm tốt công tác hiện trường cũng như văn phòng và sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

- Sử dụng thành thạo AutoCAD, các phần mềm chuyên ngành phục vụ công việc.

