Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Amata City Long Thanh Joint Stock Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/05/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Amata City Long Thanh Joint Stock Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xác định tọa độ, mốc ranh, dự án ranh theo quyết định thuê đất; Lập kế hoạch kiểm tra, khôi phục, bảo vệ mốc ranh.
- Khảo sát mặt bằng công trường; Cắm mốc, định vị tim trục, cao độ.
- Chồng ghép bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch, phân chia lô đất trên bản đồ quy hoạch theo yêu cầu; Phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện về bản đồ địa chính khu đất.
- Lập sơ đồ vị trí khu đất, xác định vị trí thửa đất trên bản đồ và ngoài thực địa, kiểm tra hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bàn giao cho khách hàng thuê lại đất.
- Tham gia công tác thu hồi đất, giám sát thi công xây dựng, kiểm soát an toàn lao động.
- Cập nhật bản đồ thu hồi, bồi thường, thuê đất, cho thuê lại đất.
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH, cao đẳng Chuyên ngành trắc đạc công trình.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm tại các Ban QLDA của chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát, hoặc đã làm trắc đạc tổng thể các khu công nghiệp, khu đô thị.
- Làm tốt công tác hiện trường cũng như văn phòng và sẵn sàng làm việc ngoài giờ.
- Sử dụng thành thạo AutoCAD, các phần mềm chuyên ngành phục vụ công việc.

Tại Amata City Long Thanh Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Amata City Long Thanh Joint Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Amata City Long Thanh Joint Stock Company

Amata City Long Thanh Joint Stock Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Long Thanh High-tech Industrial Park, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

