Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY CP DNP HOLDING
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY CP DNP HOLDING

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CP DNP HOLDING

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 9, KCN 1, An bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Kiểm tra chất lượng sản xuất ống nhựa HDPE, uPVC...
Kiểm soát số lượng sản xuất hàng ngày
Sắp xếp hàng hóa vào kho bãi và nhập kho
Hỗ trợ các công việc khác

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp
Giới tính Nam
Có 1 năm kinh nghiệm là QA
Nhanh nhẹn chăm chỉ, sức khỏe tốt
Chịu áp lực công việc
Không bị cận
Đi ca 1,2,3 (tăng ca theo kế hoạch)
Sau 2 tháng thử việc lương tính theo sản lượng

Tại CÔNG TY CP DNP HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng)
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia BHSK 24/7 (Cấp 7) ngay khi bắt đầu nhận việc
Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức: Sinh nhật - hội thao, hội diễn, tiệc tất niên, lễ vinh danh, du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm
Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP DNP HOLDING

CÔNG TY CP DNP HOLDING

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: ĐƯỜNG SỐ 9, KCN 1 BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

