Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 7 Triệu

Kiểm tra chất lượng sản xuất ống nhựa HDPE, uPVC...

Kiểm soát số lượng sản xuất hàng ngày

Sắp xếp hàng hóa vào kho bãi và nhập kho

Hỗ trợ các công việc khác

Tốt nghiệp trung cấp

Giới tính Nam

Có 1 năm kinh nghiệm là QA

Nhanh nhẹn chăm chỉ, sức khỏe tốt

Chịu áp lực công việc

Không bị cận

Đi ca 1,2,3 (tăng ca theo kế hoạch)

Sau 2 tháng thử việc lương tính theo sản lượng

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng)

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia BHSK 24/7 (Cấp 7) ngay khi bắt đầu nhận việc

Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức: Sinh nhật - hội thao, hội diễn, tiệc tất niên, lễ vinh danh, du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm

Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

