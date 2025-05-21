Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẬT BẢN ĐỒNG NAI (VN) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẬT BẢN ĐỒNG NAI (VN)
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẬT BẢN ĐỒNG NAI (VN)

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẬT BẢN ĐỒNG NAI (VN)

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Lô B1, Đường D2, KCN Long Đức, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Quản lý hệ thống quy trình, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm
Phối hợp với các tổ trưởng bộ phận thiết lập hệ thống quy trình, thông số kỹ thuật chất lượng bán thành phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, hướng dẫn quản lý chất lượng sản phẩm…
Tiến hành thực hiện và kiểm soát hệ thống các quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn… để đảm bảo nguyên liệu đầu vào đạt yêu cầu trước khi đưa vào sản xuất, sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng và tiêu chuẩn theo yêu cầu.
Quản lý hệ thống các báo cáo, tài liệu liên quan.
Báo cáo, giải quyết sự cố
Khi có sự cố phát sinh (Sản phẩm bị trả về, bán thành phẩm sản xuất bị lỗi,…) phải báo ngay với quản lý sản xuất để lên phương án giải quyết kịp thời.
Phối hợp các bộ phận liên quan tìm hiểu nguyên nhân, đề ra hướng xử lý, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả của việc xử lý. Lập văn bản phản hồi phàn nàn gửi sales.
Thông báo rộng rãi cho các quản lý được biết để hạn chế thấp nhất những thiệt hại gây ra cho nhà máy.
Các công việc khác
Phối hợp với các tổ trưởng bộ phận hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên, đào tạo GMP, ứng phó sự cố hóa chất. Giám sát việc tuân thủ nội quy công ty, an toàn lao động, PCCC, môi trường, vệ sinh cá nhân.
Phối hợp với các bộ phận liên quan cải tiến sản phẩm và hệ thống quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Lập các báo cáo chất lượng theo quy định của nhà máy.
Lưu trữ tài liệu, hồ sơ đúng quy trình.
Phối hợp với các bộ phận đối ứng audit của Tập đoàn, Khách hàng, Tổ chức chứng nhận.
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lương: 01 bạn
Yêu cầu: Nam/Nữ từ 22 - 25 tuổi
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành công nghệ thực phẩm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẬT BẢN ĐỒNG NAI (VN) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước
Du Lịch định kỷ 2 năm/lần
Chế độ thưởng, tăng lương theo quy chế công ty
Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24
Quà sinh nhật, 8/3, 1/6, tết trung thu, tiệc tất niên cuối năm
Môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn, thoáng mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẬT BẢN ĐỒNG NAI (VN)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẬT BẢN ĐỒNG NAI (VN)

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẬT BẢN ĐỒNG NAI (VN)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B1, Đường D2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

