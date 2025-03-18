Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Navigos Search
- Đồng Nai: Long Thanh Industrial Zone, Dong Nai
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhiệm vụ chính:
• Phụ trách đánh giá linh kiện mua tại địa phương và đánh giá chất lượng nhà cung cấp.
• Lập quy trình đánh giá linh kiện, xây dựng phương án và kế hoạch đánh giá linh kiện.
• Lập và thực hiện tiêu chuẩn kiểm tra nhập hàng tại địa phương.
• Quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào và nhà cung cấp tại địa phương, đưa ra yêu cầu về quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng hàng ngày để nâng cao khả năng đảm bảo của nhà cung cấp.
• Xử lý linh kiện lỗi, tổ chức nhà cung cấp giải quyết các vấn đề chất lượng liên quan đến nguyên liệu, xác nhận trách nhiệm, xử phạt, kiểm tra, phỏng vấn, v.v.
• Phụ trách phân tích và xử lý nguyên liệu lỗi từ trụ sở chính.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm đánh giá linh kiện.
Kỹ năng chuyên môn:
• Thành thạo AutoCAD, phần mềm vẽ 3D.
• Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề độc lập.
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
