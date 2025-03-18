Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Navigos Search

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Navigos Search

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Long Thanh Industrial Zone, Dong Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:
• Phụ trách đánh giá linh kiện mua tại địa phương và đánh giá chất lượng nhà cung cấp.
• Lập quy trình đánh giá linh kiện, xây dựng phương án và kế hoạch đánh giá linh kiện.
• Lập và thực hiện tiêu chuẩn kiểm tra nhập hàng tại địa phương.
• Quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào và nhà cung cấp tại địa phương, đưa ra yêu cầu về quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng hàng ngày để nâng cao khả năng đảm bảo của nhà cung cấp.
• Xử lý linh kiện lỗi, tổ chức nhà cung cấp giải quyết các vấn đề chất lượng liên quan đến nguyên liệu, xác nhận trách nhiệm, xử phạt, kiểm tra, phỏng vấn, v.v.
• Phụ trách phân tích và xử lý nguyên liệu lỗi từ trụ sở chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành thiết kế cơ khí, vật liệu kim loại, vật liệu hữu cơ, đúc vật liệu.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm đánh giá linh kiện.
Kỹ năng chuyên môn:
• Thành thạo AutoCAD, phần mềm vẽ 3D.
• Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề độc lập.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Căn-tin
lunch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

