Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:

• Phụ trách đánh giá linh kiện mua tại địa phương và đánh giá chất lượng nhà cung cấp.

• Lập quy trình đánh giá linh kiện, xây dựng phương án và kế hoạch đánh giá linh kiện.

• Lập và thực hiện tiêu chuẩn kiểm tra nhập hàng tại địa phương.

• Quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào và nhà cung cấp tại địa phương, đưa ra yêu cầu về quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng hàng ngày để nâng cao khả năng đảm bảo của nhà cung cấp.

• Xử lý linh kiện lỗi, tổ chức nhà cung cấp giải quyết các vấn đề chất lượng liên quan đến nguyên liệu, xác nhận trách nhiệm, xử phạt, kiểm tra, phỏng vấn, v.v.

• Phụ trách phân tích và xử lý nguyên liệu lỗi từ trụ sở chính.