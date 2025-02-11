Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Thai Hung Corp làm việc tại Thái Bình thu nhập Từ 1,000 USD

1. Quản lý nhân sự và tổ chức sản xuất:

- Điều phối và quản lý 30-50 công nhân sản xuất.

- Định kỳ đánh giá năng suất lao động, sắp xếp nhân sự phù hợp.

- Kiểm soát tình hình chấp hành nội quy, kỷ luật trong xưởng.

2. Xây dựng cơ cấu nhân sự và quy trình vận hành:

- Xây dựng sơ đồ tổ chức và mô tả công việc từng vị trí.

- Chuẩn hóa quy trình vận hành sản xuất.

- Đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu suất.

3. Lập kế hoạch sản xuất và quản lý vật tư:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết theo tuần/tháng/quý.

- Kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo không thiếu hụt.

- Giám sát tiến độ sản xuất, đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch.

4. Đào tạo và nâng cao kỹ năng nhân sự

- Xây dựng lộ trình đào tạo kỹ năng cho công nhân.

- Tổ chức các buổi đào tạo kỹ thuật theo định kỳ.

- Đánh giá tay nghề và phân loại nhân sự theo trình độ.

5. Cải tiến công nghệ và nâng cao hiệu suất sản xuất

- Thực hiện tối thiểu 2 dự án cải tiến quy trình sản xuất mỗi năm.