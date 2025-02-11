Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Thai Hung Corp làm việc tại Thái Bình thu nhập Từ 1,000 USD

Thai Hung Corp
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Thai Hung Corp

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Thai Hung Corp

Mức lương
Từ 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: 266 đường Trần Hưng Đạo, tt. An Bài, Quỳnh Phụ, Thai Binh, Vietnam, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Từ 1,000 USD

1. Quản lý nhân sự và tổ chức sản xuất:
- Điều phối và quản lý 30-50 công nhân sản xuất.
- Định kỳ đánh giá năng suất lao động, sắp xếp nhân sự phù hợp.
- Kiểm soát tình hình chấp hành nội quy, kỷ luật trong xưởng.
2. Xây dựng cơ cấu nhân sự và quy trình vận hành:
- Xây dựng sơ đồ tổ chức và mô tả công việc từng vị trí.
- Chuẩn hóa quy trình vận hành sản xuất.
- Đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu suất.
3. Lập kế hoạch sản xuất và quản lý vật tư:
- Xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết theo tuần/tháng/quý.
- Kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo không thiếu hụt.
- Giám sát tiến độ sản xuất, đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch.
4. Đào tạo và nâng cao kỹ năng nhân sự
- Xây dựng lộ trình đào tạo kỹ năng cho công nhân.
- Tổ chức các buổi đào tạo kỹ thuật theo định kỳ.
- Đánh giá tay nghề và phân loại nhân sự theo trình độ.
5. Cải tiến công nghệ và nâng cao hiệu suất sản xuất
- Thực hiện tối thiểu 2 dự án cải tiến quy trình sản xuất mỗi năm.

Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Thai Hung Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thai Hung Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thai Hung Corp

Thai Hung Corp

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 266 Trần Hưng Đạo, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

