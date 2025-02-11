Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Thai Hung Corp làm việc tại Thái Bình thu nhập Từ 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Thai Hung Corp
- Thái Bình: 266 đường Trần Hưng Đạo, tt. An Bài, Quỳnh Phụ, Thai Binh, Vietnam, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Từ 1,000 USD
1. Quản lý nhân sự và tổ chức sản xuất:
- Điều phối và quản lý 30-50 công nhân sản xuất.
- Định kỳ đánh giá năng suất lao động, sắp xếp nhân sự phù hợp.
- Kiểm soát tình hình chấp hành nội quy, kỷ luật trong xưởng.
2. Xây dựng cơ cấu nhân sự và quy trình vận hành:
- Xây dựng sơ đồ tổ chức và mô tả công việc từng vị trí.
- Chuẩn hóa quy trình vận hành sản xuất.
- Đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu suất.
3. Lập kế hoạch sản xuất và quản lý vật tư:
- Xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết theo tuần/tháng/quý.
- Kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo không thiếu hụt.
- Giám sát tiến độ sản xuất, đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch.
4. Đào tạo và nâng cao kỹ năng nhân sự
- Xây dựng lộ trình đào tạo kỹ năng cho công nhân.
- Tổ chức các buổi đào tạo kỹ thuật theo định kỳ.
- Đánh giá tay nghề và phân loại nhân sự theo trình độ.
5. Cải tiến công nghệ và nâng cao hiệu suất sản xuất
- Thực hiện tối thiểu 2 dự án cải tiến quy trình sản xuất mỗi năm.
Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Thai Hung Corp Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thai Hung Corp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
