Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH HYPERION
Ngày đăng tuyển: 02/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2025
CÔNG TY TNHH HYPERION

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH HYPERION

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1282A Phạm Văn Đồng, P. Linh Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra tính pháp lý của hàng hóa theo quy định.
Thực hiện thủ tục đăng ký hồ sơ công bố, tự công bố cho sản phẩm trước khi lưu thông sản phẩm trên thị trường.
Thực hiện kiểm mẫu, lên chỉ tiêu kiểm nghiệm, kế hoạch thời gian hoàn thiện.
Hướng dẫn các bộ phận liên quan thực hiện bảo quản, lưu trữ, vận chuyển hàng hóa đúng quy định.
Thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo quy trình kiểm soát chất lượng và qui định của công ty, đảm bảo hàng hóa được kiểm soát khi lưu kho, lưu thông.
Duy trì hệ thống chất lượng, lập kế hoạch kiểm tra định kỳ; lưu hồ sơ các hạng mục kiểm tra; lập các báo cáo về sự không phù hợp xảy ra trong quá trình kiểm tra.
Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm đầu vào, đầu ra, đảm bảo hàng hóa lưu thông trên thị trường đảm bảo đúng quy định, đúng yêu cầu chất lượng.
Hướng dẫn phân loại, lưu trữ, xử lý khi sản phẩm khi không đạt yêu cầu chất lượng trong quá trình kiểm tra. Hướng dẫn các bộ phận liên quan xử lý.
Cập nhật các quy định mới về vấn đề an toàn toàn vệ sinh thực phẩm. Hướng dẫn các bộ phận thực hiện.
Giải quyết các vấn đề liên quan đến hồ sơ công bố, các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm
Thực hiện các báo cáo công việc theo định kỳ và khi có phát sinh theo yêu cầu
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghiệp thực phẩm, Công nghệ Sinh học, Chế biến bảo quản lương thực, thực phẩm.
2. Kỹ năng:
- Có kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, HACCP, BRC....
- Có kiến thức về an toàn thực phẩm
- Tin học: Thành thạo vi tính văn phòng và đặc biệt excel tốt.
3. Kinh nghiệm: 1 năm
4. Giới tính: Ưu tiên Nam

Tại CÔNG TY TNHH HYPERION Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Bảo hiểm sức khỏe con người.
Các chế độ phúc lợi từ Công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, các ngày Lễ/Tết trong năm, ...
Training, Teambuilding, YEP.
Lương tháng 13.
Công ty cung cấp laptop làm việc.
Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYPERION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HYPERION

CÔNG TY TNHH HYPERION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 31/7 đường số 5, Khu phố 3, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

